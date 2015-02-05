CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Octubre 2017

A LAS 23.00 CINE. DURO DE MATAR, UN BUEN DÍA PARA MORIR

13/10/2017 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 BUEN VIERNES

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA

DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)

23.00 CINE. DURO DE MATAR, UN

BUEN DÍA PARA MORIR

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

01.00 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR


CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

18.00 COMBATE


TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA

TIERRA

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ


EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE


CANAL14

11.30 ANIMALANDIA

12.00 FÓRUM

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE

14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)

15.00 BÁSQUET POR EL 14:

QUIMSA VS. SALTA

17.00 OTRA CANCHA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 EL MATADERO


CANAL 4

14.00 LA FIJA

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

06.17 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS

PAREJAS

06.45 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

08.31 LA FUENTE DEL AMOR

10.16 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS

PAREJAS

10.45 STEP UP 3

12.58 21. BLACKJACK

15.24 UNA PAREJA EXPLOSIVA

17.17 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

19.17 EL JUEZ

22.00 EN BUSCA DE LA FELICIDAD

TCM

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.54 ALF

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 LA PANTERA ROSA

10.39 ALF

11.05 EL FANÁTICO

13.12 COYOTE UGLY

15.01 NO NOS DEJES COLGADAS

16.47 ETERNAMENTE AMIGAS

19.04 LA MUERTE LE SIENTA BIEN

21.00 MALAS COMPAÑÍAS

23.09 EVOLUCIÓN

TNT

06.00 MÚSICA EN ESPERA

07.52 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN

09.44 EL PÁJARO AMARILLO

11.31 MONSTERS, INC.

13.12 MONSTERS UNIVERSITY

15.07 RALPH, EL DEMOLEDOR

17.01 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

18.54 TERMINATOR. LA SALVACIÓN

21.00 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018

23.05 DOS COLGADOS MUY FUMADOS

01.00 LA COSA MÁS DULCE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

11.00 HOUSE M.D., SEASON 5

12.00 HOUSE M.D., SEASON 5

13.00 ELEMENTARY

13.50 ELEMENTARY, SEASON 5

14.40 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE

16.35 VOLVER AL FUTURO

18.50 VOLVER AL FUTURO II

21.00 KUNG FU PANDA

22.45 MEGAMENTE

24.40 ELEMENTARY, SEASON 5

01.30 IT TAKES A KILLER,SEASON 1

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18

STUDIO UNIVERSAL

09.15 HAPPINESS

10.55 EL PADRINO DE BODAS

12.50 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE

14.50 LOS INTOCABLES

17.25 MISIÓN. IMPOSIBLE 2

20.00 MARTES 13 - PARTE II

21.55 CEMENTERIO DE ANIMALES 2

24.05 MARTES 13 - PARTE II

02.00 CEMENTERIO DE ANIMALES 2

04.10 LA ASESINA DEL HACHA


A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ HOY, A LAS 21, BALLET ANTUMAPU,

DE CHILE.

+ SÁBADO 14, A LAS 21, BALLET

FOLCLÓRICO LATINOAMERICANO.

+ VIERNES 27, A LAS 21.30,

CONCIERTO SINFÓNICO DE SERGIO

JUÁREZ.

+ SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL

LAGO DE LOS CISNES”, CON EL

BALLET FOCHESATO.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+ HOY, A LAS 22.30, SYNPHONIA

PRESENTA CANCIONES DE PELÍCULAS

CLÁSICAS, POR MARÍA LUNA

LLARRUL Y SALOMÓN CASTILLO.

INVITADA: TATIANA DÍAZ.

EXPLANADA MUNICIPALIDAD

DE LA CAPITAL

+ SÁBADO 14, A LAS 21, SHOW DE

“MULLIERIS”, EN CONMEMORACIÓN

AL DÍA DEL RESPETO A LA

DIVERSIDAD CULTURAL.

DESAFINADO

(URQUIZA 267)

+ HOY, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ

MARCELO GÓMEZ.


CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 18/10 -19:15 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)

13/10 - 14/10 22:20 (subt) 00:35 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

13/10 - 14/10 19:15 (Cast) 22:15 (subt)

01:00 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

13/10 17:00 (Cast)

CONDORITO (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

13/10 16:00 (Cast) 17:50 (Cast) 19:45

(Cast)

BLADE RUNNER 2049 (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

13/10 - 14/10 21:35 (subt) 00:40 (Subt)

DESEARÁS AL HOMBRE DE

TU HERMANA (2D):

SUSPENSO (+18 AÑOS)

13/10- 14/10 -19:40 (Cast) 22:35 (Cast)

00:45 (Cast)

EL MUÑECO DE NIEVE (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

13/10 17:00 (Subt)

KINGSMAN, EL CÍRCULO

DORADO (2D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

13/10 16:45 (Cast)

KINGSMAN, EL CÍRCULO

DORADO (3D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13

AÑOS)

13/10 - 14/10 19:30 (Cast) 22:15 (subt)

01:00 (Subt)

MY LITTLE PONY LA PELÍ-

CULA (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

13/10 16:50 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO.


HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía

de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 - 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS

DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:40- (TODOS LOS

DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO

DORADO MAY 13 AÑOS C/

Reserva(compañía de un adulto)

ESTRENO

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS

DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:30 - 22:20

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS

(compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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