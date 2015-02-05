CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 13 de Octubre 2017
A LAS 23.00 CINE. DURO DE MATAR, UN BUEN DÍA PARA MORIR
Por El Liberal
13/10/2017 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN VIERNES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA MÚSICA
DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINUACIÓN)
23.00 CINE. DURO DE MATAR, UN
BUEN DÍA PARA MORIR
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
01.00 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
17.15 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
18.00 COMBATE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA
TIERRA
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 ANIMALANDIA
12.00 FÓRUM
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 QUIÉN NOS ENTIENDE
14.00 NOTICIERO 7 - (1ª EDICION)
15.00 BÁSQUET POR EL 14:
QUIMSA VS. SALTA
17.00 OTRA CANCHA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA INUTILIDAD DEL CONOCIMIENTO
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - (2ª EDICIÓN)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 EL MATADERO
CANAL 4
14.00 LA FIJA
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
06.17 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS
PAREJAS
06.45 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
08.31 LA FUENTE DEL AMOR
10.16 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS
PAREJAS
10.45 STEP UP 3
12.58 21. BLACKJACK
15.24 UNA PAREJA EXPLOSIVA
17.17 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
19.17 EL JUEZ
22.00 EN BUSCA DE LA FELICIDAD
TCM
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.54 ALF
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 LA PANTERA ROSA
10.39 ALF
11.05 EL FANÁTICO
13.12 COYOTE UGLY
15.01 NO NOS DEJES COLGADAS
16.47 ETERNAMENTE AMIGAS
19.04 LA MUERTE LE SIENTA BIEN
21.00 MALAS COMPAÑÍAS
23.09 EVOLUCIÓN
TNT
06.00 MÚSICA EN ESPERA
07.52 STEP UP 4. LA REVOLUCIÓN
09.44 EL PÁJARO AMARILLO
11.31 MONSTERS, INC.
13.12 MONSTERS UNIVERSITY
15.07 RALPH, EL DEMOLEDOR
17.01 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
18.54 TERMINATOR. LA SALVACIÓN
21.00 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018
23.05 DOS COLGADOS MUY FUMADOS
01.00 LA COSA MÁS DULCE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
11.00 HOUSE M.D., SEASON 5
12.00 HOUSE M.D., SEASON 5
13.00 ELEMENTARY
13.50 ELEMENTARY, SEASON 5
14.40 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE
16.35 VOLVER AL FUTURO
18.50 VOLVER AL FUTURO II
21.00 KUNG FU PANDA
22.45 MEGAMENTE
24.40 ELEMENTARY, SEASON 5
01.30 IT TAKES A KILLER,SEASON 1
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S18, SEASON 18
STUDIO UNIVERSAL
09.15 HAPPINESS
10.55 EL PADRINO DE BODAS
12.50 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE
14.50 LOS INTOCABLES
17.25 MISIÓN. IMPOSIBLE 2
20.00 MARTES 13 - PARTE II
21.55 CEMENTERIO DE ANIMALES 2
24.05 MARTES 13 - PARTE II
02.00 CEMENTERIO DE ANIMALES 2
04.10 LA ASESINA DEL HACHA
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ HOY, A LAS 21, BALLET ANTUMAPU,
DE CHILE.
+ SÁBADO 14, A LAS 21, BALLET
FOLCLÓRICO LATINOAMERICANO.
+ VIERNES 27, A LAS 21.30,
CONCIERTO SINFÓNICO DE SERGIO
JUÁREZ.
+ SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL
LAGO DE LOS CISNES”, CON EL
BALLET FOCHESATO.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+ HOY, A LAS 22.30, SYNPHONIA
PRESENTA CANCIONES DE PELÍCULAS
CLÁSICAS, POR MARÍA LUNA
LLARRUL Y SALOMÓN CASTILLO.
INVITADA: TATIANA DÍAZ.
EXPLANADA MUNICIPALIDAD
DE LA CAPITAL
+ SÁBADO 14, A LAS 21, SHOW DE
“MULLIERIS”, EN CONMEMORACIÓN
AL DÍA DEL RESPETO A LA
DIVERSIDAD CULTURAL.
DESAFINADO
(URQUIZA 267)
+ HOY, A LAS 23.30, SE PRESENTARÁ
MARCELO GÓMEZ.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 18/10 -19:15 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)
13/10 - 14/10 22:20 (subt) 00:35 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
13/10 - 14/10 19:15 (Cast) 22:15 (subt)
01:00 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
13/10 17:00 (Cast)
CONDORITO (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
13/10 16:00 (Cast) 17:50 (Cast) 19:45
(Cast)
BLADE RUNNER 2049 (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
13/10 - 14/10 21:35 (subt) 00:40 (Subt)
DESEARÁS AL HOMBRE DE
TU HERMANA (2D):
SUSPENSO (+18 AÑOS)
13/10- 14/10 -19:40 (Cast) 22:35 (Cast)
00:45 (Cast)
EL MUÑECO DE NIEVE (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
13/10 17:00 (Subt)
KINGSMAN, EL CÍRCULO
DORADO (2D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
13/10 16:45 (Cast)
KINGSMAN, EL CÍRCULO
DORADO (3D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13
AÑOS)
13/10 - 14/10 19:30 (Cast) 22:15 (subt)
01:00 (Subt)
MY LITTLE PONY LA PELÍ-
CULA (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
13/10 16:50 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía
de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 - 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS
DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:40- (TODOS LOS
DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO
DORADO MAY 13 AÑOS C/
Reserva(compañía de un adulto)
ESTRENO
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS
DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:30 - 22:20
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS
(compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65