El torneo Luis Yudi tendrá acción mañana

13/10/2017 - CHOYA (C) En las instalaciones del club Social y Deportivo Coinor se pondrá en juego la 11º fecha del torneo Luis “Patón” Yudi que es coordinado por la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías. De acuerdo con lo informado desde la comisión organizadora los partidos darán inicio a las 12. Allí se medirán: Farmacia del Rosario vs. M y M Deportes; Carnicería Tres Hermanos vs. Influencia; Veteranos Coinor vs. Los Ferroviarios; Colonia Achalco vs. Deportivo Choya; Atlético Quirós vs. La Casa del Plomero; La Mexicana vs. Los Canarios; Panificadora La Deseada vs. Panificadora Suecia y Los Amigos vs. Icaño. Resultados En tanto que los resultados que arrojaron en la jornada pasada fueron los siguientes: Colonia Achalco 5, La Casa del Plomero 2; La Mexicana 2, Veteranos Coinor 0; M y M Deportes 2, Los Canarios 0; Carnicería Tres Hermanos 1, Panificadora La Deseada 1; Deportivo Choya 3, Atlético Quirós 1; Icaño 0, Influencia 4; Los Amigos 2, Panificadora La Suecia 1 y Farmacia del Rosario 7, Los Ferroviarios 2. La punta por ahora sigue en poder de Farmacia del Rosario con 24 unidades. Luego se posicionan Deportivo Choya con 23; Influencia 21; Los Amigos 20; M y M Deportes y Panificadora La Deseada 15, entre los principales conjuntos que conforman esta liga.