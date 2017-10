Arranca la acción en el Torneo Anual de la C40 y vuelve al ruedo la C50

13/10/2017 -

Mañana se jugará la primera fecha en la categoría C40 y la séptima y última fecha en la C50 del certamen que hace disputar la Liga Santiagueña de Veteranos.

Los cotejos se jugarán en el horario de 15.30 a 16, salvo cancha de Gremio Judicial, donde se iniciará de 17 a 17.30.

Programa

En Pablo VI: Pablo VI vs. Cristian FC y Pablo VI vs. Cristian FC (50). En Estrella Roja: Virgen del Rosario vs. Ferretería Santa Lucia y Estrella Roja vs. Santa Rita (50). En Ateneo Ejército: Profe Karen vs. Villa María y Centinelas Unidos vs. Cerrajería José Luis (50). En Dos de Abril: Unión vs. Ateneo Ejer. Argentino y Dos de Abril vs. Los Herederos. En San Lorenzo: Club Piedritas vs. Verdulería Los Amigos y Villa del Carmen vs. Loma FC. En Almirante Brown: Bº 1ro. de Mayo vs. Cadetería Alsina y Despensa Nico vs. Carnes Marito (50). En Triángulo Rojo: Triángulo Rojo vs. Club Atlético Luján y Triángulo Rojo vs. Santa Lucia (50). En Los Poros: Taller Carlos Issi vs. San Luis y Ledesma Construcción vs. Islas Malvinas (50). En Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Centinelas Unidos (50).