El Torneo Clausura se pone al rojo vivo con las semifinales de la C50

13/10/2017 -

FERNÁNDEZ, Robles (C) Mañana se jugará la penúltima fecha en la categoría 40 y las semifinales de la categoría C50 del Torneo Clausura de la Asolación de Fútbol Amateur de esta ciudad.

En el horario de 15 para el primer partido y de 17 horas para los partidos únicos con media de tolerancia.

La programación es la siguiente: en el Polideportivo Municipal, Maxiquisco Antu vs. Triunfadores (40) y La Loma vs. Bº Sur (40); en Trula, Bº Sur vs. 9 de Julio por la semifinal campeonato (50) y Trula vs. Arsenal (40); en Barrio Sur, Wall Mar vs. Gremio, por la semifinal campeonato (50) y, All Boys vs. El Gateao (40); en La Loma, Las Américas vs. Forres (40) y La Loma vs. Los Amigos, semifinal incentivo (50); en El Quemao, Tigres vs. Bº Belgrano (40) y Triki vs. Sol de América (40); en El Simbolar, Talleres vs. Villa Elisa (40).