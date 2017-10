El lunes se jugarán los partidos de vuelta de cuartos

13/10/2017 - El próximo lunes, en el predio del barrio Tabla Redonda, se jugarán los partidos de vuelta de los cuartos de final del Torneo Anual de la Liga Comercial Bandeña, que organiza el Sindicato de Empleados de Comercio. La programación es la siguiente: desde las 12.30, Innovar Cel vs. La Ferretería; 14, Cel Mayorista vs. Óptica Ver Más; 15, Autoservicio Zahuy vs. Pollería Sur; 16, Hiper Libertad vs. Roberto Chelala. Cabe recordar que se tendrá en cuenta la diferencia de gol para estos encuentros y de persistir igualdad se recurrirá a los tiros penales. En los partidos de ida, disputados el domingo pasado, se registraron los siguientes resultados: Innovar Celulares 2 (Raúl Cuellar), La Ferretería 0; Cel Mayorista 3 (Miguel Abregú, Juan Barrionuevo y Yonny Rocha), Óptica Ver Más 0; Autoservicio Zahuy 2 (José Juárez y Fausto Cuellar), Pollería Sur 1 (Leonardo Zajur); Hiper Libertad 1 (Gastón Sotelo) 1, Roberto Chelala 0. Este domingo no habrá actividad debido a que se festejará el Día de la Madre. En consecuencia, la subcomisión de fútbol del Sindicato dispuso que se juegue este lunes aprovechando el feriado.