Esta tarde, a partir de las 14, se jugarán las revanchas de los octavos de final

13/10/2017 - LORETO, Loreto (C) La gran Liguilla Loretana ya está en marcha, y los encuentros por octavos de final se definirán el día de mañana, con unos encuentros muy disputados, en su mayoría con victorias por la mínima diferencia, promete ir acrecentando las emociones de los loretanos, mañana a partir de las 14 en el club Unión Obrera se llevará a cabo la vuelta de los octavos de final. Los resultados de la ida de los octavos de final de la semana pasada fueron los siguientes: Def. Libertad (campeón del torneo) 1, Bushcas 0; Albañiles 1, F.C.T.C. 0; Esquineros 1, Pinchas 1; Mechero 1, C.S.D.B.O. 0; 48 Viviendas 1, Colonia 0; Avenida 0, Def. Remanso 0; Barrio Oeste 1, Palermo 0; Alberdi 0, San Esteban 0. Los partidos de mañana se jugarán en el siguiente orden: Avenida vs. Def. Remanso; Alberdi vs. San Esteban; 48 Viviendas vs. Colonia; Barrio Oeste vs. Palermo; Mechero vs. C.S.D.B.O; Esquineros vs. Pinchas; Def. Libertad vs. Bushcas; Albañiles vs. F.C.T.C.