Obras Públicas se consagró campeón al vencer a Club Social

13/10/2017 -

CHOYA (C) Con un gol de Javier Ledesma, el elenco de Obras Públicas se consagró campeón y se adueñó de la Copa Axion Energy que hizo disputar la Liga de las Instituciones Friense. Venció en la final a Club Social por 1 a 0. La premiación fue realizada por el presidente de la comisión directiva, Jorge Martínez. Además se distinguió como mejor jugador del campeonato al único goleador de la final. Por otra parte se adelantó que en el estadio del Parque Municipal de Frías habrá hoy desde las 20 una nueva competencia denominada Fiesta deporte 2017. El programa de encuentros será: Tránsito vs Polideportivo; Técnica vs La Bio; Obras vs Social; Hípico vs Policía; Aoma vs Comercio. Libre Loma Negra.

Asociación

Por otro lado, la fecha 17º del certamen Jorge “Turco” Videla se desarrollará mañana en el estadio de Tiro Federal de Frías. Los duelos irán a las 12: Maestro Véliz vs. Bar Palito; Vella Comp. vs Los Leones; L.Negra vs. B. Oeste; El Vasco Carnes vs. Los Tornillos y Los Cuervos vs. Los Gigantes.