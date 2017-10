Se ponen en juego las llaves de playoff para las zonas Campeonato y Plata

13/10/2017 - El campeonato Clausura que organiza la Superliga del Potrerito, ingresa en su parte final cuando mañana se ponga en juego las lleves de playoff, arrancando con los octavos de final, tanto para la Zona Campeonato, como también para la Plata. Varios equipos, intentarán salir victoriosos para seguir en camino buscando alzar el trofeo mayor, mientras que otros tratarán de dar el golpe de sorpresa. En cambio, los equipos que jugarán por la Copa Plata, tienen la revancha e implorarán arrancar con el pie derecho. Cartelera La programación completa, para ambas competencias, es la siguiente: Cancha 1: Nápoli vs. Bº Juramento (14); Los Pibes vs. Coesa (15:30); Los Coyotes vs. RHogar (17). Cancha 2: Bayer Múnich vs. Newbery (14); Tiendas Tukys vs. Sacachispas (15:30); Necochea vs. Amigos de Mati (17). Cancha 3: Los Collados vs. Los Potreros (14); El Puente vs. Colón Gomas (15:30); Niupi vs. La San Juan (17). Cancha 4: Mza 6 vs. Motoshop (14); La JP del 7 C vs. Oglobo Megacotillón (15:30); Málaga vs. La Eskina (17). Cancha 5: La 11-14 vs. Shunko (14); Beltrán City vs. Contreras Jrs (15:30); Sportivo Smata vs. La Francisco de Victoria (17). Cancha 7: Atlas vs. S23 (14); La Alvarado Stone vs. Warriors (15:30); Quilmes vs. Foecyt (17). Cancha 8: La 25 F.C. vs. All Boys (14); Bº Sarmiento vs. Real Madrid (15:30); Messina vs. La Andes (17). Cancha 9: Telefónicos vs. Automotores Stuttgart (14); Club 10 vs. Los Pibes de la 11 (15:30); Cacheteao Con Coca vs. Villa las Delicias (17).