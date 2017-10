Acusado de "estafar" a dueño de cabañas negó los cargos en su contra

13/10/2017 -

Luis Caicheo, el hombre que llegó a Las Termas de Río Hondo con una delegación de 11 jóvenes que iban a participar de un torneo internacional de taekwondo, y que fue denunciado por el propietario de unas cabañas de haberse retirado sin pagar seis días de estadía, salió al cruce de las acusaciones y aseguró que apenas llegó a su lugar de residencia hizo el giro de dinero correspondiente.

El hombre, que llegó a la ciudad termal desde Puerto San Julián, Santa Cruz, y durante casi una semana estuvieron alojados en unas cabañas ubicadas en Juan B. Alberdi y Costanera, propiedad de un hombre de apellido Caero y una mujer de apellido Ponce.

Caicheo se comunicó ayer con EL LIBERAL y explicó que todo se trató de un malentendido. El representante de la delegación explicó que ésta no era la primera vez que se hospedaba en el lugar y que siempre acordó con la señora Ponce. Indicó que el último lunes, antes de que finalice su estadía, se trasladaron hasta la ciudad Capital y La Banda para conocer otros lugares de Santiago.

Afirmó que regresaron ese mismo día pasadas las 20, pero que ni Caero ni su esposa se encontraban en el lugar. Posteriormente se conocería que los dueños se ausentaron porque se habían trasladado hasta el hospital.

Según los dichos de Caicheo, tenían previsto su salida para las 5 del martes y así lo hicieron. Durante 48 horas viajaron hasta llegar a su ciudad, donde se encontraron con las acusaciones en su contra. El santacruceño recibió también un llamado telefónico de las autoridades policiales de Las Termas, pero les explicó que nunca se le cruzó por la cabeza no pagar la estadía, sino que como debían regresar, decidió hacer un depósito bancario de la misma forma que reservaron las cabañas.

"Cuando llegué, me encontré con esto. Me comuniqué con la señora Ponce y aclaramos toda la situación. Ya fue saldado todo; las cosas no sucedieron como lo señaló el señor Caero", puntualizó Luis Caicheo desde Santa Cruz.

Por último, el "acusado", aseguró que la deuda nunca fue de $50 mil como lo aseguraba el denunciante, sino de alrededor de $33 mil y negó tajantemente que los jóvenes que estaban a su cargo se hayan llevado televisores y frazadas, sino que por el contrario ellos dejaron algunas pertenencias en las cabañas.