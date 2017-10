Confirmó que su ciclo termina en Rusia

Fotos DECISIÓN TOMADA. Si le toca estar en Rusia 2018, será la despedida de la selección nacional para Javier Mascherano, de 33 años.

13/10/2017 -

El mediocampista del seleccionado argentino Javier Mascherano confirmó ayer que su ciclo en el equipo "albiceleste" finalizará con la participación en el Mundial de Rusia 2018.

"Mi ciclo en la selección se termina en el Mundial de Rusia", anunció Mascherano, quien con 139 partidos disputados es el segundo con más presencias con la camiseta "albiceleste" detrás de Javier Zanetti (145).

En una entrevista con TyC Sports, el futbolista del club Barcelona, de España, ratificó la posibilidad que había deslizado luego de la clasificación al Mundial obtenida el pasado martes en Quito con la victoria sobre Ecuador (3-1). "Si Sampaoli decide llevarme al Mundial, mi ciclo con la selección se termina ahí. No hay más allá", afirmó el santafesino quien, a los 33 años, apunta a su cuarta participación mundialista.

"No es por la edad, es por el hecho de que llevo muchos años y quiero priorizar otras cosas como la familia a la que no atendí durante estos quince años", explicó uno de los referentes del equipo nacional.

"Volver a jugar una final del mundo es una de las pocas cosas que me quita el sueño", confesó el santafesino que jugó los mundiales 2006, 2010 y 2014.

Más allá de la intención de integrar el plantel que estará en Rusia, el "Jefecito" aclaró que su presencia "dependerá" de Sampaoli, quien lo utiliza como defensor. "Obviamente, me gustaría que mi historia termine en el Mundial y por eso intentaré prepararme en estos meses para poder estar, pero siempre dependerá del entrenador. Tengo mucho respeto por las decisiones que toman los entrenadores, aunque muchos me quieran adjudicar otras cosas", señaló el subcapitán del equipo en referencia a las versiones que lo adjudican como una fuente de consulta de los cuerpos técnicos que pasaron por el seleccionado.

"Me dolió que algún entrenador o alguien que trabajó conmigo haya dicho eso", reveló Mascherano en relación a las declaraciones de Carlos Dibos, el preparador físico durante el ciclo de Alfio Basile.

Consultado por el actual entrenador de la "albiceleste", el oriundo de San Lorenzo lo calificó como alguien que "busca lo mejor para el equipo".

"Es un entrenador que busca lo mejor para el equipo. Esta era una situación de urgencia y era difícil hacer el juego ofensivo que pretende y lo entendimos de la mejor manera", destacó sobre el casildense.

"Jorge siempre fue claro con nosotros, hay diálogo y escuchó nuestras necesidades", agregó "Masche".

Mascherano fue suplente en el primer partido oficial de Sampaoli en Montevideo ante Uruguay, pero luego fue titular ante Venezuela, Perú y el último ante Ecuador. "No me sorprendió para nada (no ser titular) porque el entrenador tiene la libertad de elegir al jugador que quiera. Yo le dije a Jorge en la cara que estaba para sumar y si me toca estar afuera no hay problema. El día que no lo sea me iré", remarcó.

"Mi nivel no fue bueno el año pasado. Tuve tres o cuatro lesiones que nunca tuve en mi carrera pero no es excusa ni fue el motivo de mi rendimiento", dijo el "14" aunque indicó que este año se siente "mucho mejor" y que no le pone "un revólver en la cabeza a nadie para que lo llamen" al seleccionado.