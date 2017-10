La economista Mercedes Marcó del Pont rescató las políticas públicas de Santiago del Estero

Fotos PERSPECTIVA. Marcó del Pont dijo que las provincias deben "defender sus recursos", ante el reclamo de Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano.

13/10/2017 -

FRÍAS, Choya (C) En el marco del 6º Ciclo de Formación Dirigencial, organizado por Agencia de Desarrollo Local de Frías (Adelfri) y la delegación Frías del Inta, en el salón de actos del Club Social, la economista Mercedes Marcó del Pont, ofreció una charla abierta sobre ‘Perspectivas económicas nacionales e internacionales’.

La ex presidenta del Banco Central de la República Argentina habló con EL LIBERAL y señaló que los únicos beneficiados con este modelo económico "no es la producción, no son los trabajadores, sino básicamente los que hacen bicicleta financiera en Argentina y eso no es bueno para nadie".

La actual presidenta de la Fundación para el Desarrollo, precisó que "lo que modifica esa realidad es la política y no necesariamente a la política partidaria sino a la defensa de los derechos logrados y la gente tiene que entender que hay que defender eso, porque para avanzar en el descuartizamiento del sector público el actual gobierno necesita leyes".

En cuanto a las economías regionales, dijo que "Santiago tiene la ventaja de tener un gobierno provincial que está preocupado por estos temas y es allí donde se necesitarán más que nunca las políticas públicas de asistencia, articulación y protección al pequeño productor. Cuando hay una política nacional como la de Macri que no valoriza al trabajo, a las pymes ni protege la industria nacional se necesita todo el instrumental de los gobiernos provinciales para proteger la producción y el trabajo’.

Respecto del fondo de conurbano que se dirime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que concretamente consiste en alimentarse con el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias y desde 1996, tiene establecido un tope de 650 millones de pesos para la provincia de Buenos Aires, y el excedente se reparte entre las restantes provincias, límite que el gobierno bonaerense pretende eliminar mediante una demanda, Marcó Del Pont, sostuvo que "es un tema que las provincias deben estar muy atentas porque supone una resignación de recursos muy fuerte y que son otras de las cosas que se van a discutir en el Congreso y requiere una articulación muy fuerte entre todos los gobernadores.