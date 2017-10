Diego Cagna espera por la recuperación física del defensa Rolando Serrano

Fotos REQUERIDO. El marcador lateral Rolando Serrano, de recuperarse de su lesión, sería el reemplazante del expulsado Lucas Acevedo.

13/10/2017 -

Atrás en el tiempo parece haber quedado el triunfo, 1 a 0, sobre Ferro, el 16 de septiembre, por la primera fecha de la B Nacional.

Casi un mes pasó del único grito de victoria "santa"; luego se sucedieron tres empates que generó mayor hambre de gloria.

Por eso, pensando en el duelo del lunes contra Mitre no hay demasiadas alternativas. "Tenemos que volver a sumar de a tres. No estamos muy lejos de la cima, pero es el momento de dar el salto", explica el pensamiento de Juan Galeano, sabiendo que no hay tiempo que perder.

Por ese motivo, Diego Cagna comenzó a planificar el juego contra los santiagueños. El entrenador no podrá repetir la formación de los juegos contra Aldosivi y All Boys debido a la expulsión de Lucas Acevedo.

Esa baja obliga al DT a implorar por la rápida recuperación de Rolando Serrano. Desde el comienzo de esta semana, "Chopy" se entrenó sin secuelas del desgarro en su cuádriceps derecho.

Si el nacido en Los Vallistos está en condiciones jugará de lateral por derecha, permitiendo que Esteban Espíndola López pase a desempeñarse como central, formando dupla con Ismael Benegas. La otra alternativa, en caso de que Serrano no llegue en condiciones, sería la de incluir a Francisco Oliver.