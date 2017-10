Olímpico intenta voltear a Instituto de Córdoba

Fotos CLAVE. Olímpico necesita de su banca y Facundo Giorgi puede ser importante en las diferentes facetas del juego.

Olímpico llegó a Córdoba enfocado en cumplir una misión: vencer esta noche a Instituto de Córdoba para fortalecer sus chances en el grupo B del Súper 20.

El equipo bandeño intentará voltear al puntero, pero deberá levantar considerablemente su rendimiento en comparación con su último juego ante Salta Básquet, que terminó perdiendo por 76 a 75.

El entrenador Hernán Laginestra tiene muy en claro que la defensa será fundamental para poder contener a un rival de jerarquía, que viene de cuatro victorias consecutivas.

Instituto tiene varios nombres propios de jerarquía, con los que deberá tener especial atención: Dwayne Davis, Santiago Scala, Luis González, Samuel Clancy y Facundo Piñero.

El partido de esta noche tendrá carácter de revancha del que disputaron el pasado 23 de septiembre, cuando Instituto venció a Olímpico por 89 a 82, en el Vicente Rosales.

La jornada de esta noche incluirá otros tres partidos: desde las 21, Obras vs. San Lorenzo y Argentino de Junín vs. Peñarol de Mar del Plata; 21.30, Estudiantes de Concordia vs. La Unión de Formosa.