Le dijo a la Policía que no podía controlar a su hijo y al regresar lo halló ahorcado

Fotos AUTOPSIA. El cuerpo fue examinado por la Dra. Sauco que pidió que sea sometido a autopsia para determinar fehacientemente las causas del deceso.

13/10/2017 -

Una drástica determinación tomó un adolescente -de 18 años, del Bº Ampliación Paraíso- quien se ahorcó utilizando un cinto, en el interior de una de las habitaciones de la casa donde residía con sus dos hermanos discapacitados y su madre.

Según informó la policía, el trágico hecho se registró pasadas las 20.30 del miércoles, cuando la dueña de casa -de 50 años- regresó de la Seccional 47 a donde se presentó para hacer una exposición porque no podía controlar a su hijo, quien era adicto a las sustancias tóxicas. La mujer confirmó a la policía que la víctima cuando no tenía plata para comprar sustancias y ella se negaba a dársela, él intentaba agredirla y no sabía cómo ayudar al adolescente. Tras la exposición en sede policial, regresó a su casa.

Al ingresar a la habitación descubrió la peor escena. El cuerpo de su hijo pendía de una ventana, sujeto del cuello con un cinto. La víctima había realizado una "cincha" y así le puso punto final a su vida.

La propietaria salió corriendo a la vereda y pidió ayuda a sus vecinos, quienes lo descolgaron, pero ya nada pudieron hacer por él. Al lugar arribó una ambulancia del Centro de Salud Banda que constató el deceso. La Dra. Adelina Sauco examinó el cadáver y aconsejó autopsia.

La fiscal de turno -Dra. María Teresa Montes- ordenó que Criminalística, la Seccional 47 y efectivos de la División Homicidios y Delitos Complejos trabajen en el lugar.

Dolor

Momentos de profundo dolor se vivieron cuando los uniformados sacaban el cadáver de la víctimas de la casa para trasladarla a la morgue y su madre estalló en llanto, mientras abrazaba a sus otros dos hijos, quienes contemplaban la escena sin poder entender lo que había ocurrido.