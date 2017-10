"Mi mensaje es siempre el empoderamiento de la mujer"

Fotos Gabriela Tagliavini.

13/10/2017 -

Hoy es el gran día para Gabriela Tagliavini. Es que la realizadora santiagueña estrenará, en simultáneo en México y Estados Unidos, su último filme "Cómo cortar a tu patán", una película "no solo dedicada a las mujeres sino también a los hombres para que vayan a ver lo que dicen las mujeres cuando ellos no están", tal como le dijo a EL LIBERAL en una entrevista exclusiva.

"Como cortar a tu patán" está protagonizada por Mariana Treviño, Sebastián Zurita, Camila Sodi y Christopher Von Uckermann.

¿Qué representa que tu película tenga estreno simultáneo en EE.UU y México?

Estoy muy contenta de que se estrene tanto en Estados Unidos como en México. En México es el estreno más grande que yo he tenido. El estudio subió en México de 600 a 1.000 copias. Ahora, me dijeron que harán 1.200 copias. O sea, realmente creen en la película ya que doblaron el número de copias. En Estados Unidos es un poco más chico porque la película es en español. Estamos muy contentos de que sea el estreno paralelo, pero creo que es una gran estrategia.

¿Cómo fue trabajar con Mariana Treviño, Chr istopher Ucker - mann y Camila Sodi?

Mariana Treviño es una gran actriz. La vi en "Club de Cuervos", un show de Netflix. Christopher Uckermann viene de un grupo "RBD". A Camila Sodi la había visto en "Niñas mal" y me había gustado mucho. Y Sebastián Zurita hizo un casting espectacular que me hizo reír mucho y es por eso que lo elegí.

¿Qué te propones develar, contar, desentrañar con la historia de "Como cortar a tu patán"?

Me propongo develar que hay que enamorarse, que el amor siempre es un riesgo, pero hay que lanzarse porque es de lo que se trata la vida. A la protagonista de esta película (Amanda, interpretada por Mariana Treviño) le da miedo comprometerse y le da miedo el amor. Esto me parecía original porque siempre vemos a los hombres que le da miedo el compromiso y no tanto mujeres, pero sí a las mujeres de hoy en día que les da miedo el compromiso. Es una película no solo dedicada a las mujeres sino también a los hombres para que vayan a ver lo que dicen las mujeres cuando ellos no están. Por ahí dicen que el artista siempre dice lo mismo, pero por supuesto que uno progresa y lo dice mejor. Mi mensaje es siempre el del empoderamiento de las mujeres, pero obviamente que todo cambia, la fotografía, la técnica, la música. "Como cortar a tu patán" es una película más moderna, más madura y más realista.