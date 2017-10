Donald Trump, durísimo contra Weinstein: "No me sorprende nada"

13/10/2017 -

En cada pasillo de Hollywood se respiró el escándalo de Harvey Weinstein, el productor que fue denunciado por acoso sexual mediante un artículo -publicado por The New York Times- que reunió los testimonios de varias víctimas de la industria del cine. Opinaron estrellas, políticos y decenas de figuras públicas. Incluso, se dieron a conocer otros nombres acosados por el productor, como el de la prestigiosa modelo, Cara Delevingne.

Sin embargo, la polémica no le pasó por al lado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien se expresó al respecto: "Conozco a Harvey Weinstein desde hace mucho tiempo, no me sorprende nada". Tras la denuncia que destapó The New York Times, Weinstein fue despedido de su la compañía y su mujer, Georgina Chapman, lo dejó. Comenzaron a circular las versiones que sostenían el depresivo estado anímico del productor y que voló en un jet privado hacia Arizona, para internarse en una clínica residencial. Pese a esto, la Policía de Los Ángeles recibió un llamado desesperado de Remy, la hija de Weinstein advirtiendo que su padre se quería suicidar. Un testigo contó a la revista People que "Harvey y Remy tuvieron una discusión a los gritos".