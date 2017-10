Nacho Viale: "Cristina está dando manotazos de ahogada"

13/10/2017 -

"Creo que este cambio radical en la actitud de dar entrevistas, es un manotazo de ahogado", opinó Nacho Viale acerca de las notas que Cristina Kirchner se propuso a dar en el marco de la campaña para las elecciones de octubre, y se refirió a los dichos de la ex mandataria sobre Mirtha Legrand.

En diálogo con "Moskita Muerta" y Nilda Sarli el productor se refirió a los dichos de CFK, quien le pasó factura a Legrand por haber puesto en duda que el cuerpo de su marido, el exmandatario Néstor Kirchner, estuviera dentro del cajón durante su velatorio. "Mirtha es una persona mala", manifestó Cristina.

"No me quita el sueño que Cristina la quiera o no a Mirtha", respondió Nacho en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Y siguió: "Tiene una construcción de ella de la cual disiento. Tiene un punto de vista sesgado, Mirtha decía que repitió lo que se decía en la calle, y el error de ella fue haber repetido lo que escuchaba en la calle, con lo cual coincido", aclaró.

Por otra parte, se refirió a su producción, Estocolmo, y al hecho de que competirá en la categoría "Mejor Serie de Drama" contra "Narcos", "3%", "Las chicas del cable" y "Cuatro estaciones en la Habana". "Obviamente la emoción y orgullo que tenemos los que hicimos Estocolmo, y que se da la historia que soñamos en torno a este producto que pudo bajar de esta manera, a través de la experiencia que decidimos vivir en torno a las nuevas plataformas", destacó durante el ciclo radial Por Si Las Moscas.

En referencia al éxito que representa esta nominación a los premios Fénix, para Estocolmo, indicó que "esto demuestra que hacemos buena ficción los argentinos, que debemos ser competitivos". "No vamos a ser nunca competitivos si no tenemos una ley que nos ampare, por eso Estocolmo todavía no rodó su segunda temporada", enfatizó. E indicó que "no tenemos el mismo presupuesto que tienen desde afuera para hacer las series, con lo cual sentimos que vamos un pasito atrás".

En tanto, Marcela Tinayre opinó ese mismo día en el programa que conduce por KZO, "Las Rubias + 1", que lo que había dicho su madre sobre el ex presidente no le parecía "tan dramático".

"No lo dijo en broma pero irónicamente, ‘¿Néstor estará en el cajón?’ Se dijo eso por muchísimos lados. No se dijo por Mirtha Legrand, ella tuvo la valentía de decirlo", aseguró la hija de la Chiqui al respecto.