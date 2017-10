Fotos Reabren una causa contra El Polaco por violencia de género

Hoy 13:36

Hace poco se conoció que la Justicia revocó el sobreseimiento de El Polaco en la causa por violencia de género que le inició su ex, Valeria Aquino. Ahora, el juez que quedó a cargo, Jorge Moya Panisello, del juzgado de Garantías N°2 de La Plata, reabrió la causa y comenzará a investigar al cantante.

En agosto, en un fallo unánime, se determinó que las supuestas agresiones contra Aquino se habrían dado en un contexto en el que ella "no aparece en situación de igualdad con Cwirkaluk".

Las declaraciones de la mujer habían sido desestimadas por el juez Guillermo Atencio a la hora de resolver el sobreseimiento. Ahora, los camaristas le dieron crédito a la palabra de Aquino. Ellos resolvieron además apartar de la causa a Atencio.

La denuncia

Valeria Aquino hizo la denuncia por violencia de género en marzo de este año. En ese momento, reveló escalofriantes detalles.

"Ya desde los inicios de la relación, el vínculo con Cwirkaluk era conflictivo por su modo de vida, sus adicciones y fundamentalmente su personalidad invasiva y agresiva. De esta forma nuestra relación se fue deteriorando a partir de diversos actos que afectaron mi integridad física y psicológica por parte del Cwirkaluk, generándome a su vez una 'enfermiza' dependencia personal de la que me resultaba imposible despegarme por el temor que me causaban las potenciales represalias".

También contó un episodio en particular, cuando él volvió de un recital: "Golpeó mi cara contra la puerta de la heladera; y ahí aterrada por ver a Cwirkaluk fuera de control, corrí hacia nuestra habitación, adonde intenté encerrarme junto a mi hija; pero apenas dejé a la pequeña Alma en la cama, él me tomó de los pelos y me arrastró golpeándome contra el mobiliario, dejándome llena de moretones por todo el cuerpo".