Insólito: Les hizo un juicio por eliminarlo del grupo de Whatsapp

Hoy 14:16 - Un caso insólito sucedió en Bucaramanga, Colombia, donde un estudiante de Derecho, Mauricio Campos Gómez, fue eliminado de un grupo de Whatsapp,según el resto de los participantes, por sus "posiciones filosóficas",y decidió demandar a sus miembros.



Tras las repercusiones que tomó el caso, el administrador del chat dijo que "estaba dañando el grupo" y que por eso la mejor decisión fue eliminarlo. Por ello, el joven interpuso un recurso legal de conocimiento como "tutela" contra Helio Díaz, porque al eliminarlo -alegó- que se violó el derecho a la no discriminación, pero se lo negaron por Juzgado Sexto Civil Municipal.



El afectado impugnó la decisión de la Justicia y dijo que asistirá por medio de la apelación.



"El día 9 de septiembre del año en curso (Mauricio Campos) utilizó el canal virtual 'WhatsApp' del Consultorio Jurídico para dar una opinión sobre su pensamiento filosófico sobre diversos debates políticos y sociales que se están presentando en la universidad; sin embargo, el señor Elio Díaz Mantilla, al ver sus opiniones, resolvió, de manera arbitraria y discriminatoria, y sin un debido proceso, expulsarlo del grupo del consultorio jurídico del cual hace parte por derecho propio".



En relación a ello, Campos sostuvo que el caso se viralizó porque "loque se piensa es que me sacaron de un grupo de amigos y no". "Esto es algo serio", aseguró.

El joven dijo que el grupo es un canal de comunicación que utilizan los estudiantes y que allí llegan las notificaciones del día.



"Me veo afectado porque yo soy una persona que tengo que estar al tanto de notificaciones que hace el despacho jurídico de la universidad, porque la universidad no tiene un medio en este momento virtual", justificó.