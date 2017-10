La secreta relación entre el FBI con Hollywood

Hoy 14:35 -

La Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) asesora a Hollywood en sus producciones, con el fin de controlar y decorar su imagen pública ante la sociedad a través de la industria del cine, así lo revela BuzzFeed News.



En los últimos cinco años, la Unidad de Publicidad y Asuntos Públicos del FBI jugó un papel importante en la producción de cientos de películas, programas de televisión, documentales e incluso telenovelas. Fuentes de esa dependencia no proporcionaron cifras exactas del número de producciones en las que han participado, pero indicaron que la cooperación del FBI con las empresas de entretenimientos avanza a un ritmo acelerado.



"La mayoría de las personas forma su opinión acerca del FBI, basándose en la cultura popular y no en una noticia", señala uno de los documentos desclasificados. La Unidad de Publicidad y Asuntos Públicos atiende cientos de solicitudes de cineastas, productores o compañías cinematográficas o medios de comunicación de masas que piden asesoramiento para realizar sus trabajos de manera que "sean más realistas".



La publicación además señala que la relación de la Oficina de Investigación con Hollywood data de hace ocho décadas, y esa estrategia de marketing ha sido "notablemente" exitosa. Los documentos sugieren que el personaje ideal del FBI que tiene que aparecer en pantalla es la de una persona abierta, educada, y la de una agencia amigable que no espía, no realiza escuchas telefónicas ni viola los derechos civiles.