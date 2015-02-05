CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Octubre 2017
A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR
Por El Liberal
Hoy 20:16 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 LOS SIMPSONS
08.00 NICK JR.
10.30 CINE INFANTIL
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 CINE INFANTIL (CONTINUACIÓN)
13.15 LOS SIMPSONS
14.00 SORTEO DE MONO
FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 PORTAL UNSE
15.00 LOS SIMPSONS
18.00 CINE. EL DIARIO DE GREG 2. LA LEY DE RODRICK
19.30 CINE. VENGANZA LETAL
21.30 PH PODEMOS HABLAR
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR (CONTINUACIÓN)
00.45 NOTICAMPI
01.00 #HASHTAGVIAJEROS
01.15 PAUSA EN FAMILIAl
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 CÁMARA LOCA
15.00 ALERTA COBRA
16.00 LA ROSA DE
GUADALUPE
18.00 IMPLACABLES
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ
15.00 JUVENTUD ACUMULADA
16.00 COPA SAN CRISTÓBAL SEGUROS
18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA
EL TRECE
10.30 PLAN TV
11.30 CINE 13
19.00 POR UNA MONEDA
20.30 PASAPALABRA
22.00 LA NOCHE DE MIRTHA
CANAL14
13.00 ANIMALANDIA
13.30 PASA EN SANTIAGO
14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
15.30 RECORDANDO
17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 PARA TODA MUJER
20.30 BÁSQUET POR EL 14: RED STAR VS. DEF. DEL SUD (FEM)
22.00 RECORDANDO
23.30 LOS OJOS DE IVANA
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN
PRODUCTIVA
15.00 PUERTO PESCA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN
Y CULTURA
17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
18.00 PUNTO DE
ENCUENTRO
19.00 CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
20.30 MUNDO RALY
21.00 CONSTRUYENDO SABORES
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS
07.29 EL JUEGO DE ENDER
09.35 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS
10.02 BEOWULF. LA LEYENDA
12.15 IDENTIDAD SUSTITUTA
13.59 CRIATURAS NOCTURNAS
16.01 SEÑALES
18.02 LA NOCHE DEL DEMONIO
20.09 LA DAMA DE NEGRO
22.00 ANNABELLE
23.58 LA HUÉRFANA
TCM
06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF
08.50 ALF
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 4)
10.34 ALF (TEMPORADA 4)
11.00 TONTO, TONTOS Y RETONTOS
12.38 MALAS COMPAÑÍAS
14.47 LA MUERTE LE SIENTA BIEN
16.43 EVOLUCIÓN
18.42 AVIÓN PRESIDENCIAL
21.00 LA NIEBLA
22.46 DESTINO FINAL 3
TNT
06.30 LA TIERRA PERDIDA
08.26 SI YO TUVIERA 30
10.19 RALPH, EL DEMOLEDOR
12.07 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA
14.00 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018
16.00 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018
18.15 INCORREGIBLES
20.00 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018
22.05 IRON MAN 3
00.33 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
SEASON 17
09.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
SEASON 17
10.40 HOUSE M.D., SEASON 5
11.40 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE
13.35 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y BULLWINKLE
15.20 LOS PEQUEÑOS GLADIADORES DE ROMA
17.15 MEGAMENTE
19.15 KUNG FU PANDA
21.00 MI VILLANO FAVORITO 2
23.00 SHREK TERCERO
24.55 ELEMENTARY, SEASON 5
02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
SEASON 17
03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,
SEASON 17
STUDIO UNIVERSAL
09.00 FULLSCREEN, SEASON 4
09.30 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE
11.25 PUENTES ROTOS
13.35 KAMIKAZE
15.30 LOS INTOCABLES
18.05 EL GRAN DRAGÓN BLANCO
20.00 RAMBO
21.55 RAMBO II
23.55 RAMBO III
A DÓNDE IR
MOON LIGHT
(EDMUNDO GÓMEZ Nº5870, Bº ISLAS MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN SUR)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22.30, SHOW DÍA DE LA MADRE CON MARCELO FLORES Y CLAUDIO “NACHITO” AGÜERO. INVITADO: HUGO “BOMBACHA” CORVALÁN.
EXPLANADA MUNICIPALIDAD CAPITAL
+HOY, A LAS 21, SHOW DE “MULLIERIS”, EN CONMEMORACIÓN AL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
+HOY, A LAS 23.30, DARÍO TÉVEZ, FRANCO ARIAS, LOS TOBAS.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+HOY, A LAS 21, BALLET FOLCLÓRICO LATINOAMERICANO.
+VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO DE SERGIO JUÁREZ.
+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET FOCHESATO.
BELLAS ALAS
+HOY, A LAS 23, CONCIERTO DE ROCK NACIONAL CON LA BANDA “ASTILLA ROCK”, INTEGRADA POR NANQUEL DIP, EN VOZ Y GUITARRA; RICKY VEGA, EN GUITARRA; CLAUDIO JUGO, EN BAJO; YIMMY RAMOS, EN TECLADOS, Y PARA ESTA OCASIÓN, PABLO CARO EN BATERÍA.
SIXTO BAR
+DOMINGO 15, A LAS 22, PRESENTACIÓN DE “SHUNKOS”.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 18/10 -19:15 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)
14/10 22:20 (Subt) 00:35 (Subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
14/10 19:15 (Cast) 22:15 (Subt) 01:00 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
14/10 - 15/10 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
CONDORITO (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
14/10 - 15/10 14:10 (Cast) 16:00 (Cast) 17:50 (Cast) 19:45 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
14/10 21:35 (Subt) 00:40 (Subt)
DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA (2D):
SUSPENSO (+18 AÑOS)
14/10 -19:40 (Cast) 22:35 (Cast) 00:45 (Cast)
EL MUÑECO DE NIEVE (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
14/10 - 15/10 14:30 (Subt) 17:00 (Subt)
KINGSMAN EL CÍRCULO DORADO (2D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
14/10 - 15/10 14:00 (Cast) 16:45 (Cast)
KINGSMAN EL CÍRCULO DORADO (3D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 14/10 19:30 (Cast) 22:15 (Subt) 01:00 (Subt)
MY LITTLE PONY, LA PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
14/10 - 15/10 14:30 (Cast) 16:50 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP ESTRENO CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:40- (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAYORES 13 AÑOS C/Reserva (compañía de un adulto) ESTRENO CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:30 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65