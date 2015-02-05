CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 14 de Octubre 2017

A LAS 21.30 PH PODEMOS HABLAR

Hoy 20:16 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 LOS SIMPSONS

08.00 NICK JR.

10.30 CINE INFANTIL

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 CINE INFANTIL (CONTINUACIÓN)

13.15 LOS SIMPSONS

14.00 SORTEO DE MONO

FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 PORTAL UNSE

15.00 LOS SIMPSONS

18.00 CINE. EL DIARIO DE GREG 2. LA LEY DE RODRICK

19.30 CINE. VENGANZA LETAL

21.30 PH PODEMOS HABLAR

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR (CONTINUACIÓN)

00.45 NOTICAMPI

01.00 #HASHTAGVIAJEROS

01.15 PAUSA EN FAMILIAl

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

22.00 ANIMALES SUELTOS CLÁSICO

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 CÁMARA LOCA

15.00 ALERTA COBRA

16.00 LA ROSA DE

GUADALUPE

18.00 IMPLACABLES

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 HISTORIAS DE AQUÍ, DE ALLÁ

15.00 JUVENTUD ACUMULADA

16.00 COPA SAN CRISTÓBAL SEGUROS

18.00 LA LIGA DE LA CIENCIA


EL TRECE

10.30 PLAN TV

11.30 CINE 13

19.00 POR UNA MONEDA

20.30 PASAPALABRA

22.00 LA NOCHE DE MIRTHA

CANAL14

13.00 ANIMALANDIA

13.30 PASA EN SANTIAGO

14.00 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

15.30 RECORDANDO

17.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 BÁSQUET POR EL 14: RED STAR VS. DEF. DEL SUD (FEM)

22.00 RECORDANDO

23.30 LOS OJOS DE IVANA

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN

PRODUCTIVA

15.00 PUERTO PESCA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN

Y CULTURA

17.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

18.00 PUNTO DE

ENCUENTRO

19.00 CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

20.30 MUNDO RALY

21.00 CONSTRUYENDO SABORES

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS

07.29 EL JUEGO DE ENDER

09.35 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS PAREJAS

10.02 BEOWULF. LA LEYENDA

12.15 IDENTIDAD SUSTITUTA

13.59 CRIATURAS NOCTURNAS

16.01 SEÑALES

18.02 LA NOCHE DEL DEMONIO

20.09 LA DAMA DE NEGRO

22.00 ANNABELLE

23.58 LA HUÉRFANA

TCM

06.42 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF

08.50 ALF

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 4)

10.34 ALF (TEMPORADA 4)

11.00 TONTO, TONTOS Y RETONTOS

12.38 MALAS COMPAÑÍAS

14.47 LA MUERTE LE SIENTA BIEN

16.43 EVOLUCIÓN

18.42 AVIÓN PRESIDENCIAL

21.00 LA NIEBLA

22.46 DESTINO FINAL 3

TNT

06.30 LA TIERRA PERDIDA

08.26 SI YO TUVIERA 30

10.19 RALPH, EL DEMOLEDOR

12.07 FROZEN. UNA AVENTURA CONGELADA

14.00 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018

16.00 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018

18.15 INCORREGIBLES

20.00 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018

22.05 IRON MAN 3

00.33 BATMAN. EL CABALLERO DE LA NOCHE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

SEASON 17

09.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

SEASON 17

10.40 HOUSE M.D., SEASON 5

11.40 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE

13.35 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y BULLWINKLE

15.20 LOS PEQUEÑOS GLADIADORES DE ROMA

17.15 MEGAMENTE

19.15 KUNG FU PANDA

21.00 MI VILLANO FAVORITO 2

23.00 SHREK TERCERO

24.55 ELEMENTARY, SEASON 5

02.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

SEASON 17

03.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S17,

SEASON 17

STUDIO UNIVERSAL

09.00 FULLSCREEN, SEASON 4

09.30 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE

11.25 PUENTES ROTOS

13.35 KAMIKAZE

15.30 LOS INTOCABLES

18.05 EL GRAN DRAGÓN BLANCO

20.00 RAMBO

21.55 RAMBO II

23.55 RAMBO III

A DÓNDE IR

MOON LIGHT

(EDMUNDO GÓMEZ Nº5870, Bº ISLAS MALVINAS, FRENTE A CIRCUNVALACIÓN SUR)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22.30, SHOW DÍA DE LA MADRE CON MARCELO FLORES Y CLAUDIO “NACHITO” AGÜERO. INVITADO: HUGO “BOMBACHA” CORVALÁN.

EXPLANADA MUNICIPALIDAD CAPITAL

+HOY, A LAS 21, SHOW DE “MULLIERIS”, EN CONMEMORACIÓN AL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

+HOY, A LAS 23.30, DARÍO TÉVEZ, FRANCO ARIAS, LOS TOBAS.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+HOY, A LAS 21, BALLET FOLCLÓRICO LATINOAMERICANO.

+VIERNES 27, A LAS 21.30, CONCIERTO DE SERGIO JUÁREZ.

+SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL LAGO DE LOS CISNES”, CON EL BALLET FOCHESATO.

BELLAS ALAS

+HOY, A LAS 23, CONCIERTO DE ROCK NACIONAL CON LA BANDA “ASTILLA ROCK”, INTEGRADA POR NANQUEL DIP, EN VOZ Y GUITARRA; RICKY VEGA, EN GUITARRA; CLAUDIO JUGO, EN BAJO; YIMMY RAMOS, EN TECLADOS, Y PARA ESTA OCASIÓN, PABLO CARO EN BATERÍA.

SIXTO BAR

+DOMINGO 15, A LAS 22, PRESENTACIÓN DE “SHUNKOS”.

CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 18/10 -19:15 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)

14/10 22:20 (Subt) 00:35 (Subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

14/10 19:15 (Cast) 22:15 (Subt) 01:00 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

14/10 - 15/10 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

CONDORITO (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

14/10 - 15/10 14:10 (Cast) 16:00 (Cast) 17:50 (Cast) 19:45 (Cast)

BLADE RUNNER 2049 (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

14/10 21:35 (Subt) 00:40 (Subt)

DESEARÁS AL HOMBRE DE TU HERMANA (2D):

SUSPENSO (+18 AÑOS)

14/10 -19:40 (Cast) 22:35 (Cast) 00:45 (Cast)

EL MUÑECO DE NIEVE (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

14/10 - 15/10 14:30 (Subt) 17:00 (Subt)

KINGSMAN EL CÍRCULO DORADO (2D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

14/10 - 15/10 14:00 (Cast) 16:45 (Cast)

KINGSMAN EL CÍRCULO DORADO (3D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+ 13 AÑOS) 14/10 19:30 (Cast) 22:15 (Subt) 01:00 (Subt)

MY LITTLE PONY, LA PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

14/10 - 15/10 14:30 (Cast) 16:50 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.

HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 - 22:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP ESTRENO CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:40- (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO DORADO MAYORES 13 AÑOS C/Reserva (compañía de un adulto) ESTRENO CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:30 - 22:20 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS (compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
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