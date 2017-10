FÚNEBRES | 14 de Octubre de 2017

Hoy 22:42 - FALLECIMIENTOS





- Marta Olegaria Santillán (La Banda)

- Rosa Ramón Soria (Loreto)

- Félix Ramón Maidana

- Eleodoro del Valle Rivero (Córdoba)

- Rosalva Ernestina Toloza (Loreto)

- Ramón Antonio Vega (La Banda)

- Elisabed Yulia Coronel de González





ARRIAZU DE ROJO, AURORA MARCELINA (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/17|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang participan con pena su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor.

CONCHA, MARÍA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. "Que el Señor te llevó y nos dejaste con mucho dolor". Te amamos madre. Sus hijos Yolanda, Ramón, Benja, Juan, Abel, Maria, Segunda y Cacho, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de la ciudad de Beltrán.

CONCHA, MARÍA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hijo Ramón Moreno, su nuera Sandra y sus nietos Joaquín, Rosa, Rita, Paula y Juan, nietos políticos Martin y Alejandro; bisnietos Luisana y Tomás, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, MARÍA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. En la vida fuiste un ser paciente, noble de la familia y una incansable luchadora hasta el final. Hoy descansas en paz en el Reino Celestial y te pedimos que nos des fuerza y nos guíes para salir adelante. Su hijo Benja y Betty, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

CONCHA, MARÍA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Propietarios y personal del Hotel Iovino participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la Sra. Betty Godoy de Moreno ante la irreparable pérdida. Ruega oraciones en su memoria.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Su esposo Cacho González e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Su esposo Carlos, sus hijos Maximiliano, Luciano, Virginia H. pol. Ivana y Facundo, nietos Mateo y Sofía participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS E IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. "Caminante no hagas ruido, que mi madre se ha dormido en los brazos del Señor". Su hijo Luciano, hija política Ivana, nietos Mateo y Sofía, participan su fallecimiento con dolor y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermano Marcelo Coronel hijos, nietos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumadoS en el cementerio Parque de la paz, ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Norma Suárez de Marañón y flia., Yuly ya estás en los brazos del Señor... Disfruta y goza de la Libertad que te da el sueño eterno. con gran dolor desde la distancia te despido. Que en paz descanses.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Yuly amiga descansa en paz y desde el Cielo proteja a tus queridos hijos y flia., Ruego al Señor, resignación a sus seres amados. Su amiga Isabel de Povedano y flia.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Sus ex compañeras de la Esc. de Capacitación Nº 21- Elisa, Pimpi, Nony, Teresa, Sonia, Kuky, Hilda, Nino, Isabel y Lucia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Dirección de la Juventud, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Familia Mujica e hijos, participan con profundo dolor tan lamentable pérdida. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Hermanos de su esposo; Ester González de Mujica, Julio A. González y sus respectivos hijos; Karina, Gabriel, Mariano, Natalia, Belén y Claudio, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Julio A. Mujica y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Marisa Pereyra y sus hijos Emilio Vercelli, Walter Vercelli, Florencia Vercelli y Enzo Vercelli, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Sus compañeros de la Agrupación Marta Arenas y el contador Raúl Ayuch, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GONZALEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor, porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos". Nilda Santillán, sus hijos Tere, Roberto y Claudia, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. "Las almas de los justos están en manos de Dios". Santiago Pérez, su esposa Tere, sus hijas Anita, Ivana y Valentina, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Tus amigos Mirta Tevez de Rojo y Santiago Rojo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Su amiga de la infancia Tony Leguizamón, su esposo Quique Caldera e hijos David, Melina y Daniela acompañan a su familia y ruegan al Altísimo por su alma.

FARÍAS, CORCINO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Su esposa Gladys, su hijo Fernando, sobrinos, cuñados, vecinos participan su fallecimiento e invitan a la misa que se oficiará el día 16/10/17 a las 20.30 en la Pquia. San Roque, rogando por la paz de su alma.

GRAMAJO, LUZ ERMELINDA (Negra) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. El personal directivo, docente y de servicio del Jardín Municipal Nº 16 "Trapito", participa con profundo dolor la pérdida de la madre de su compañera Adriana. Ruegan oraciones en su memoria.

GRAMAJO, LUZ ERMELINDA (Negra) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Eduardo Monti y su esposa María del Carmen Argañarás y sus hijos Eduardo, María Emilia y Agustín participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAIDANA, FÉLIX RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Su esposa Emma Beatriz Ramírez, hijos Rita, Laura, Jimena, Paola, Alejandra y Norma, hijos pol., nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio de Maco. Casa de duelo: Río Pje. Nº 330, Bº Juramento. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MAIDANA, FÉLIX RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Hoy nos toca despedirte luego de una triste enfermedad me dejaste largas charlas a la madrugada, ejemplo y sabiduría, no sabes la falta que me harás. Descansa en paz Papalo, vivirás en el corazón y en el recuerdo de tus nietos y de tu hija. Su hija Rita, su hijo político Fabián, y sus nietos Lucas y Facu participan con dolor su fallecimiento. Casa de duelo calle Santa Fe y Rio Pasaje Bº Juramente. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el cementerio de La Piedad.

MAIDANA, FÉLIX RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Me quedó tu sonrisa dormida en mi mente y el corazón, me dice que nunca te olvidaré hasta con mis ojos cerrados te veré. Tu hija en la que dejaste huellas en mi alma. Te amo y te amaré por la eternidad. Su hija Laura, su hijo político Nico y sus nietos Anto, Andrés, Ema y Mara participan con dolor su fallecimiento.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. La comunidad de la Capilla Virgen del Valle, perteneciente a la parroquia Santiago Apóstol, La Banda, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña al Pbro. Raúl Llugdar y demás familiares en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (Kika) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Pitino Escobar acompaña en dolor al Pbro. Raúl Llugdar y ruega para que su mamá sea recibida en los brazos de Jesús.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. La flia. Cañete de Sumampa participa con profundo pesar el fallecimiento de esta dilecta amiga y acompañan a su flia., rogando por consuelo y su fortaleza para ellos. Elevamos oraciones en su memoria.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. El Señor te levantó en sus brazos y te llevó a descansar a un bello hogar más allá del Sol. Sus hijos Teresita Pandolfi y Máximo Sánz Terán participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Hermano querido, fuiste mi padre, mi amigo, mi maestro, mi todo. Gracias por haberme guiado en la vida, sé que desde el más allá me seguirás cuidando. Su hermana Pochy de Lissi, sobrinos Adriana y Timo, Maria José y flia., Gabriela y flia., Carlos José y José Maria y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Abu, que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Sus nietos Virginia y Guillermo, Emilia, Carolina, Agustín y Belén Pandolfi y sus bisnietos Justina y Guillermito Atterbury participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Por la inmensidad de tu corazón generoso has ido a ocupar un lugar de privilegio en el cielo. Su hermana política Inés Duelli participa con profundo dolor su fallecimiento.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Su prima Emma Marta López Acuña y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este doloroso trance. Tito, rogamos oraciones en tu memoria.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Dr. Jorge L. Atterbury, Dra. Leda T. Barrera, sus hijos Silvina, Jorge, Leda, Guillermo, Flavia, Sebastián, Virginia y sus respectivas familias participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Para mi padrino que cuando lo necesité siempre estuvo. Su ahijada María José Lissi que no lo olvidará y sus sobrinos nietos Lisandro, Remedios, Paulina y Justino Imbert, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Las amigas de su hija Teresita: Greta Chequer, Alicia Bejarano, Nelly Basbús, Lucrecia Spitale, Adriana Rozze, Patricia Ávila, Mirta Sambade y Mónica Nader participan el fallecimiento de su padre y también acompañan en su dolor a su esposa Chiqui, hijos Carlos y Enzo y sus respectivas familias y a su hermana política Yeyi. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Tochi, Graciela, Sebastián y flia., Julieta y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Perla, Pepe, Pube y Graciela Figueroa con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. José Farreras, su esposa María Laura Elías y sus hijos María Emilia, Santiago, Juan, Lucas y Pedro, participan con dolor del fallecimiento del papá de sus amigos Enzo y Marcela. Ruegan al Señor por consuelo para toda la familia.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Chicha y Lucy Riachi participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones para que su alma descanse en paz y para que Chiqui, Inés y los chicos tengan resignación.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. José Elías participa con pesar su fallecimiento y acompaña en el dolor y la oración al querido Carlitos Pandolfi y demás familiares.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Horacio Pedro Montenegro, su esposa y familia participan con dolor el fallecimiento de su apreciado amigo Tito rogando al Señor una pronta resignación cristiana para Chiqui y familia. Elevan plegarias por su descanso eterno.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Horacio Fernando, Alvaro Manuel, María Angélica, María del Carmen Montenegro y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su estimado amigo Tito. Acompañan en estos tristes momentos a Chiqu y a Moni, Calico, Enzito y sus respectivas familias rogando al Señor una pronta resignación cristiana.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Daniel Tevez, su esposa Mariela Uñates y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

RIVERO, ELEODORO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 12/10/17|. Su esposa Marlene Soriano de Rivero, sus hijos Ana Karina y Gustavo Ariel Rivero y sus nietos Milena Liz y Luz María Walker Rivero participan con dolor a familiares y amigos la triste noticia de su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en dicha ciudad. Rogamos por su eterno descanso.

RUIZ DE SANTUCHO, TERESITA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Su esposo Ricardo Esteban Santucho, hijos Jorge, Ceci, Esteban, Alejandra, Eduardo, Paola, Roberto y Claudio Santucho, hijos polít. nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 15 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P. L. Gallo 330. Sala vel. Nº 2. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SOSA DE ARIAS, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Tus vecinos: Pepe y Nora Ramaní con sus respectivas flias, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SOSA DE ARIAS, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Con profundo dolor y pesar despedimos a nuestra querida tía Silvia. Que Dios te tenga en la gloria. Acompañamos a nuestros primos en tan triste pérdida. Tu concuñada Madi, tus sobrinos Ariel, Anabel y Eugenia, tus sobrinos nietos Mauricio, Manuela, Augusto y León participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SOSA DE ARIAS, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Miguel More, Mercedes Maldonado y sus hijos María Mercedes y Fernando acompañan a su flia. en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SOSA DE ARIAS, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Boya y familia, Guillermo y Alfonso participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

SOSA DE ARIAS, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Luis J. Vella, su hijo Luis Edmundo Vella y familia ; y Reina Rea con profundo dolor participan el fallecimiento de la querida amiga Silvia y acompañan a la familia en tan irreparable pérdida, rogando al Señor la tenga en su gloria. Silvia siempre te recordaremos con el mismo cariño.

SOSA DE ARIAS, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Querida Silvita que brille para ti la luz que no tiene fin, tu partida nos causó mucha tristeza, te vamos a extrañar querida amiga y vecina siempre estarás en nuestros corazones, siempre te recordaremos y nunca te olvidaremos, ya descansas junto a tu querido y amado Pololo. Silvi que descanses en las verdes y bellas praderas. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus vecinos y amigos Julio César Medina, su esposa Gladis de Medina, su hija Rita Medina, sus nietos Álvaro Gabriel Carabajal Medina y Agustina Carabajal Medina. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque el descanso. Acompañamos en este difícil momento a sus hijos y a su hermano Vicky Sosa. Elevamos oraciones en su memoria.

SOSA DE ARIAS, SILVIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Mario A. Sily e hijos participan con tristeza y pesar el fallecimiento de Silvia, amiga y vecina de toda la vida, acompañan con mucho afecto y oraciones a sus hijos y a su querido hermano Vicki y familia. Ruegan por el consuelo de sus seres queridos y por la paz de su alma.

ULIVARRI, CARLOS ARTURO (hijo) (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17 en Salta|. "Querido Pichón hasta siempre". Sus tíos Carlos Ernesto García, Adela G. Pacheco y sus primos Emanuel y Macarena, César, Patricia, Maximiliano y María Ángel lo despiden con un dolor inmenso.

ULIVARRI, CARLOS ARTURO (hijo) (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17 en Salta|. Manuel Pacheco, Gloria Cortés y familia, Edgardo Pacheco y familia la despiden y acompañan a su familia en el dolor.

ARIAS, ALBERTO ALFREDO (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/14|. Hoy al cumplirse tres años de tu partida, te seguimos recordando con mucho amor. Su esposa Mady, hijos Anabel y Ariel, hija política Eugenia, nietos Mauricio, Manuela, Augusto y León invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 en la Capilla San Cayetano, de Belgrano y Gorriti, rogando por el eterno descanso de su alma.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Sus familiares, agradecen a todos los amigos, vecinos y demás familiares quienes nos acompañaron en tan difícil momento. Gracias a todos que Dios los bendiga e invitamos a la misa el día domingo 15/10 a hs 20 a rezar por su descanso eterno en la Parroquia La Inmaculada Concepción.

RICARTE, RAMÓN SEGUNDO ELEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/16|. Hermano, a un año de tu partida al Reino Celestial, imposible recordarte sin vector lágrimas, me dejaste sola en mi casa, sólo reina el silencio, un vacío, le pido al Todopoderoso me dé fortaleza para sobrellevar este gran dolor. Tu hermana América, tus sobrinos con sus respectivas flias. invitan a la misa con motivo de cumplirse el primer aniversario de su partida al encuentro con el Señor, a celebrarse en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs. Se ruega una oración por la paz de su alma.

IÑÍGUEZ, LEISA YANINA Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/13|. Querida hija hace cuatro años de tu partida, cada día es más difícil vivir sin ti. Nos falta esa compañía que nos daba seguridad para seguir adelante. Tu partida nos dejó un gran dolor y un vacío enorme en nuestras vidas, nos cuesta tanto seguir sin tenerte cerca, nada es como antes, la tristeza ocupa un lugar en nuestros corazones. Por esas decisiones de nuestro Padre Dios que aun nos cuesta entender y aceptar se apagaron muchos sueños e ilusiones. Damos gracias a Dios por haber sido parte de nuestras vidas. En este día te recordamos y pedimos una oración a tu memoria. tu mamá Hilda Rosa Iñiguez, tus hijitos Anna Lucia y Jerónimo Benjamín, tu esposo Juan Pablo Miranda; José , Lucy y Rita Leguizamón Iñiguez; tus tíos Raúl y Rosa, tus primos Flavia, Luciana y Raulito, tus suegros Chalita y Elvira Miranda y familia. Toñito Suarez y familia; Neguin Díaz y familia; Normita Olivera; Ana Tulli y flia; Juanito Serrano y Josefina Miranda. Rogamos que tu alma descanse en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

LEDESMA, MIRIAM DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/5/17|. Sus familiares invitan hoy a las 11 hs al responso y al traslado de sus restos al panteón familiar en el cementerio de Los Flores.

BERNASCONI, NILDA LILIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Mamita querida hoy hace un mes de tu partida y el dolor y el vacío inmenso que dejaste en nuestros corazones no se llena con nada, tus hijos, hermanos, sobrinos, nietos y parientes, invitan al responso que se realizara en el día de hoy en el cementerio La Misericordia en el panteón familiar a las 17hs.

CASTIÑEIRA DE VILLAR, CARMEN ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Emma Olivera de Daud, sus hijos: Magdalena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. Su hija Liliana Lema, sus hijos: Alejandra Soria, Maximiliano Soria y Adrian Soria; sus nietos Lola y León Soria y Luisana Soria participan la partida al Reino Celestial de su querido Tantin. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. Su hija Anabel de las Mercedes Lema, sus nietos Maríme Paz, Sol Paz y Andrew Mackay, Andrés Aníbal Paz y Carolina Buxeda, Pedro Aníbal Paz y Mariana Tiberti. Sus nietos: Mauricio y Lorenzo Egea; Lucia Isabella y James Mackay; Facundo, Catalina y Emilia Paz Buxeda; y Valentín, y Juan Manuel Paz Tiberti participan la partida al Reino Celestial de su querido Tatín. Brille para él la luz que no tiene fin.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. Abuelo querido ya descansas en paz junto a tu gran amor, la abuela Pichu. Te despedimos con amor y aceptamos la decisión de Dios de llevarte de nuestro lado. Sus nietas Marimé y Marisol Paz con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su partida. Ruegan oraciones.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. Raúl A. Valladares y familia participan con gran dolor su fallecimiento y te recordarán siempre por tu calidad de persona junto a tu esposa e hijos. Que el Señor te dé el descanso eterno.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. Patricia Herrera Parisi y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. "Jesús Misericordioso, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Titina y Kuqui Valdez, Nelly Velázquez, Ana María Paz participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y resignación a sus hijos, nieto, bisnietos y demás familiares.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. Familia Benévole Valdez participa su fallecimiento y ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. Antonio Edmundo Goitía, Marta Graciela Galazzi y su hijo Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. "Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia". Las amigas del Grupo de Oración de su hija Bely; Nené, Rosita, Chiqui, Magui, Pirula, Mirita y Chini, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. Ing. Juan Yocca participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. Emma Olivera de Daud, sus hijos: Magdalena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas familias, acompañan en el dolor a sus hijos y demás familiares y elevan oraciones en su memoria.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. Alejandro Álvarez Valdés y Maria del Carmen Costas lamentan profundamente su falleciemiento y acompañan con mucho cariño a Bely y su familia en el dolor y la oración.

SANTILLÁN, MARTA OLEGARIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Sus hijos Graciela, Alejandra, Alfredo; h.pol., nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cem. La Misericordia, COBERTURA. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

VEGA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Sus hijos Magali, Natalia, Walter, Fabian y María, hijos pol. Rody, Verónica, Gisela y ZJulia, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo. Av. Belgrano Nº 532 (LB) sala velat. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VEGA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. El personal jerarquizado, administrativo, técnico y de maestranza de la Dirección de Obras Sanitarias de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento de padre del compañero Leonardo Fabián. Acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

VEGA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Sergio Elio Lescano, Norma Suárez y familia, participan con profundo dolor de la reciente pérdida física del abuelo Ramón Vega. Sus restos son velados en la sala de velatoria, sito en Avenida Belgrano y Pedro León Gallo. Hoy será inhumado a las 9 en el cementerio Jardín del Sol.

VEGA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Rodolfo Aníbal Lescano, Natalia Vega, Rocío Lescano e Iván Antonio Lescano, participan con profundo dolor del fallecimiento de su suegro, padre y abuelito, Ramón Vega, respectivamente. Ruegan una oración en su descanso. Sus restos son velados en la sala de velatoria, sito en Avenida Belgrano y Pedro León Gallo. Hoy será inhumado a las 9 en el cementerio Jardín del Sol.

BARBERO DE GEREZ, ANALÍA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Su esposo Ricardo y sus hijas Tania, Gianina y Antonella, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol de La Banda, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento y agradecemos a las instituciones, familiares, vecinos y amigos que nos acompañaron en tan difícil momento. Gracias que Dios los bendiga.

GOMEZ DE BARRAZA, SARA ISABEL (q.e.p.d) Falleció el día 14/10/16|. Hoy hace un año de tu inesperada partida hermana querida. Recordarte es soñarte, es traerte nuevamente a la vida, olvidando nuestro presente y evocando el ayer, cuando estábamos juntas, revivir un pasado que no volverá, es nuestro único consuelo, gracias, por los hermosos recuerdos que me dejaste que serán eternos, porque el amor entre hermanos nunca muere, y tú siempre estarás entre nosotros, que descanses en paz, Tu hermana Lita, tu sobrina Fernanda, tu esposo Miguel Ángel Barraza, tus hijos Luis y Cecilia, tu nieta Emilia Isabel, tu hermano Reinaldo y tu Cuñada Rosi Rueda, invitan a la misa hoy a las 20:30hs en la Iglesia Cristo Rey.

ORIETA, LUCAS FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Comprensivo y compañero, padre y abuelo, Dios te llevo de este mundo, solo dejaste tu esencia, tus recuerdos y nuestros corazones rotos por tu partida. No ha habido jamás un hombre rico en valores, repleto de enseñanza y con tanto amor como vos. Gracias por todo viejo! por los años que nos brindaste, por las personas que formaste y por el camino que nos dejaste señalado por transitar. Tu luz hacia nuestra vida proviene hoy desde otro lugar, Le rogamos a Dios y la virgen que nunca dejes de brillar. Te amamos Viejo! Tus hijos: Martha, Omart y Lucas, hijos político: Sergio, Maria y Rosa, tus Nietos: Lujan, Denisse, Omar y Lucas, invitan al responso que se celebrara en el cementerio de La Esperanza de Clodomira hoy a las 14 hs.

SERRANO, RAFAEL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. "Hoy hace un mes de tu partida, nos cuesta mucho vivir el día a día sin verte. Te extrañamos muchísimo y siempre estarás en nuestros corazones. Su esposa Ramona Jiménez Jiménez, sus hijos Oscar y Beatriz hijos políticos, nietos y demás familiares invitan al responso hoy a las 17 en el cementerio Jardín del Sol.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. Dr.Juan C. Eleán y flia., Eduardo A. Eleán y flia., Miguel A. Eleán y flia., Oscar A. Eleán y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HARÓN, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Su esposa Gabriela Osés, sus hijos Noelia, Belén, Lautaro, Luana y su hijo político Gustavo Tauil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

HARÓN, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Sus sobrinos Samanta Osés Silvani, Guillermo Osés Silvani, Ezequiel Osés Silvani, Agustina Funes Osés, Solana Funes Osés, Facundo Romero Osés, Valentina Romero Osés, Guillermina Romero Osés y Santiago Romero Osés participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HARÓN, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Sus suegros Mario Fernando Osés, María Inés Pereyra, sus cuñados María Claudia Osés, Mario Fernando Osés, Natalia Osés, Diego Osés, Gabriel Funes, Diego Romero y Marcela Silvani comparten el pesar por su fallecimiento.

HARÓN, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Ezequiel Álvarez, Malena Herrera, Héctor Herrera, Eugenia Herrera y sus hijos comparten el pesar por su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

HARÓN, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Norma Casullo de Chamorro, sus hijos Anahí, Susana, Bochi, Ramón y Silvia participan con dolor el fallecimiento de su sobrino político y acompañan a la familia en este difícil momento.

HARÓN, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Anahí Chamorro de Amadey, sus hijos Raúl, Carla, Mariano, Carina y sus respectivas familias acompaña a sus seres queridos en este doloroso trance.

HARÓN, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. La Sociedad Sirio Libanesa de Frías, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su eterno descanso. Frías.

HARÓN, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Fabián Ortiz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su eterno descanso. Frías

HARÓN, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Con profundo dolor participamos el fallecimiento del querido Jorge. Acompañamos a toda la familia en su dolor y rogamos por una pronta resignación. Gringa y Mirta Osés y flia.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Su esposo Marcos Santillán, sus hijos Rodrigo, Analía y Sebastián h.pol., Verónica, su nieto Amadeo y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cem. Cristo rey Loreto, cob Caruso Cia Arg de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Sus primos hermanos Griselda, Yolanda, Alberto y Raúl Miranda participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Griselda Díaz y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Raúl Miranda y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. El Instituto San Ignacio de Loyola, su representante legal profesor Rubén Valdez, su esposa María Eugenia Roldán, personal directivo y personal docente de los niveles Inicial, Primario y Secundario participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre del profesor de la Institución, Ser. Rodrigo Santillán. Elevamos oraciones por el consuelo de la familia.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. El Señor la reciba en sus brazos de amor y misericordia. Jota Jozami, su esposa Dorys y sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Querida Rosa cuantos hermosos momentos vividos en nuestro barrio, nos unió el amor de hermanos los que viven en nuestro recuerdos estarán siempre con nosotros, no se van. Sus vecinos y amigos Dominga, Chiquín, Roque, Olga, Berta, Nita, Perla, Fernando, Valeria, Juana, Graciela, Abeco, Tily, sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Madre, nacimos de tu amor, dependimos de tu abrigo, de tu suave caricia, del calor de tu cuerpo. Aunque hoy ya no estás, nuestros corazones jamás te han de olvidar. Marco Santillán y sus hijos Chicho, Mochi y Pucho, Santillán participan con profundo dolor su fallecimiento.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Te suplicamos Señor le des a tu sierva la felicidad de los justos en vida eterna. Querida Rosita duele... y mucho tu partida, hemos recorrido juntos una parte de nuestro camino y nuestra vida. Hemos convivido con las alegrías y penas, los gozos y las dificultades. Estarás siempre con nosotros, recordando a la amiga franca y sincera de corazón abierto. Emma Cisneros de Hoyos, sus hijos: Favian, Dr. Marcelo y Mariela Hoyos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Señor colme de bendiciones, fortaleza, paz y consuelo a sus seres queridos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin. Su amiga Virosa Chávez de Coronel acompaña a sus hijos y a toda la flia Soria en este difícil momento.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna. Tita Coronel acompaña a sus hijos en este dificil momento.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos. Ramón Elall, Silvia, Claudia, Rocío y Loretta Elall participan con profundo dolor su fallecimiento.

TOLOZA, ROSALVA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Sus hijos Rolando, Sergio, Javier, Richard, Daiana h. político y nietos sus restos serán inhumados hoy en horas de la tarde en el cementerio de San José Dpto. Loreto SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

BRAVO, JULIO CÉSAR DEL CORAZÓN DE JESÚS Prof. (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Zulema, sus hijos Fernando y Julio,su hija politica y sus nietos, invitan a la misa a realizarse en la Parroquia San Miguel Arcángel de Suncho Corral el dia 14/10/17 a las 11 hs. al cumplirse 9 dias de su partida.

CORONEL, MARGARITA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/16|. A un año de tu partida, nos dejaste un gran dolor, pero este vacío tratamos de reemplazarlo con los recuerdos de los mejores momentos compartidos. Tu amor desmedido, tus valores y ejemplos de vida continúan arraigados en todos nosotros. Maguita: Serás por siempre la historia viva en nuestras vidas. Sus familiares invitan a la misa que se realizará en su memoria hoy a las 20.30 hs en la parroquia Inmaculada Concepción de Villa Atamisqui.

ORIETA, LUCAS FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus hijos: Lucas, Omar y Marta, hijos políticos, nietos y demás familiares agradecen infinitamente a sus amigos, vecinos, compañeros de trabajo de sus hijos, al Iosep y a todas las personas que nos acompañaron en tan doloroso momento e invitan al responso que se oficiará a las 15 hs hoy en el cementerio de Clodomira. Con motivo de cumplirse el primer mes de su fallecimiento.