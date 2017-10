El presidente Macri dijo ante empresarios que "los jueces no tienen que ser amigos de los políticos"

Fotos MIRADA. "Espero que el peronismo se modernice", dijo Macri.

14/10/2017 -

El presidente Mauricio Macri encabezó el cierre del 53º Coloquio de Idea en la ciudad de Mar del Plata, donde aprovechó para señalar su idea para avanzar contra la vieja política, ratificar su lucha contra el narcotráfico, cuestionar a la Justicia que no investiga la corrupción y proponer a los empresarios que apuesten sin especulaciones por la Argentina.

"No hay excusa, éste es el lugar donde nacimos. Y si no peleamos por nuestro lugar, no peleamos por nada", aseguró el Presidente.

"Los jueces no tienen que ser amigos de los políticos", enfatizó el Presidente, en una frase que fue aceptada inmediatamente por los empresarios que llegaron al auditorio. Y agregó: "Cuanto más poderoso se es, más tiene que caer el peso de la ley".

Luego, el jefe de Estado hizo referencia a la política y a la soledad del poder. "La política se tiene que simplificar; y espero que el peronismo se aggiorne, que se modernice", enfatizó, antes de avanzar sobre su mirada personal respecto de la responsabilidad de tomar decisiones en la soledad del despacho presidencial de la Casa Rosada. "Para hacer bien la tarea, hay que estar bien como persona. Y yo por suerte, estoy bien con mi mujer, con mi equipo, y por suerte con la gente. Hay un salto cuántico entre ser jefe de Gobierno y ser Presidente. Me costó el primer año, pero por suerte lo he podido superar. Estoy acá para ayudar, no para darme un gusto personal", remarcó.

Crecimiento

Luego, Macri se refirió al modelo económico al que apunta el gobierno de Cambiemos, y rozó con su crítica a los empresarios: "Muchos de acá al principio no entendían el sendero gradual". Pese a que lo aguardaban con mucha expectativa, Macri esquivó un análisis puntual sobre el salto del índice inflacionario de septiembre del 1,9%, que se publicó un día antes.

Por otro lado, dijo que existe "mucho miedo y mucho conservadurismo" respecto de una posible reforma laboral, y que, al respecto, "el Gobierno, el sector privado y los sindicatos se tienen que sentar a una mesa para discutir de buena fe cómo se defiende el trabajo".