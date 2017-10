La hermana de Messi no le dejó pasar un picante comentario a Yanina Latorre

Fotos María Sol le recordó a Yanina que no todos pasan por su misma experiencia.

14/10/2017 -

Yanina Latorre comenta todos los temas de actualidad con su característica acidez y rara vez obtiene respuestas de los protagonistas. Sin embargo, la hermana de Lio Messi, María Sol, no le dejó pasar un comentario sobre su familia.

Todo comenzó con un tuit de "Toda Pasión" sobre el mensaje de María Sol después del partido de la Selección contra Ecuador, en el que el crack argentino metió tres goles. La nota se ilustró con una foto del clan Messi en la que no estaba Antonela Roccuzzo, esposa del jugador.

Ante este panorama, Yanina comentó: "Siempre que las familias de los jugadores usan fotos, es del tipo sin la esposa. Son de manual. Detestan a las esposas". En realidad, la elección de la imagen corrió por cuenta de Toda Pasión y no de María Sol.

Inesperadamente, la joven le contestó a la panelista: "Gracias a Dios, no tenemos ese tipo de problemas en mi familia.. no tengo tu misma experiencia...", escribió. Cómo se recordará Yanina contó que no se lleva bien con la familia de Diego Latorre porque sus suegros siempre pensaron que a ella sólo le interesaba la fortuna de él.