Hoy habrá acciones en el torneo “Turco” Videla

La fecha 17° del certamen Jorge “Turco” Videla se desarrollará de manera íntegra hoy en el estadio de Tiro Federal de Frías. Esto tiene como ente organizador a la Asociación del Fútbol Amateur Friense. El horario de arranque será a las 14. La cima tiene a Los Tornillos con 39 unidades.

El fixture para esta ocasión tendrá el siguiente orden: Maestro Veliz vs Bar Palito; Vella Competición vs Los Leones; Loma Negra vs Barrio Oeste; El Vasco Carnes vs Los Tornillos y Los Cuervos vs Los Gigantes.

Los resultados del pasado fin de semana fueron: Loma Negra 2, Vella Competición 0; Los Cuervos 1, Maestro Veliz 0; Los Tornillos 4, Barrio Oeste 2; El Vasco Carnes 2, Bar Palito 0 y Los Gigantes 1, Los Leones 0.