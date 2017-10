Juan Carabajal grabó “Como pájaros en el aire” en árabe

Hoy 14:37 -

La música borra fronteras, ese es el concepto que, particularmente, “Peteco” Carabajal suele acuñar. Y muchas de sus obras han sido versionadas en distintos ritmos e idiomas. Y uno de sus clásicos, como lo es “Cómo pájaros en el aire” o “Las manos de mi madre” como comúnmente la menciona la gente, ha sido cantada en árabe. En esta oportunidad es Juan Carabajal, sobrino de “Peteco” e hijo de Eduardo “Chaca” Carabajal, quien realizó una versión del tema cantado, en su primera parte y en su final, en árabe, y luego en español a cargo de Graciela Carabajal. Juan es percusionista y un apasionado del mundo árabe que grabó esta canción en su primer disco, “Bombo Peregrino”.

“Se viene el Día de la Madre (aunque soy de la idea que todos los días son motivos para saludarlas) y no quería dejar pasar la oportunidad y antes que colapse el Facebook aprovecho para saludarlas a mi madre que me parió, la que tanto amo Estela Noriega y también a las madres que me dio el camino.. Una hermosa canción de Peteco fusionada con árabe, de mi primer CD. Saludos”.