Denunció a su ex y a su suegra por golpear y quemar a sus hijos

Fotos El individuo está destruido.

Hoy 18:44 -

Un hombre denunció a la madre de sus hijos y a su ex suegra por golpear y quemar salvajemente a sus hijos. Asegura que la jueza interviniente en la causa es “sexista” y que hace oídos sordos a sus reclamos.

“Viven en un ambiente muy violento. Me cuentan que lo encierran en la pieza, que si no come, lo insultan y hay testimonios de gente de la ciudad que dicen que han visto a la madre zamarreándolo”, aseguró el individuo.

El hecho generó controversia en la ciudad de Venado Tuerto, donde los niños viven con su madre y su abuela. “Hace tres meses que el nene no quiere ir más a la casa de la madre. En la escuela está desorientado y no se integra, rompe en llanto por cualquier cosa”, aseguró el denunciante.

Y cerró: “La madre rompió la perimetral porque no se me puede acercar a 600 metros de distancia. El otro día me quiso golpear. La jueza es muy sexista y los nenes siguen estando en el mismo lugar. No pasa nada”.