El futbol amateur loretano transita su etapa final

14/10/2017 -

LORETO, Loreto (c). La gran Liguilla Loretana ya está en marcha y los encuentros por octavos de final se definen en el predio del club Unión Obrera.

Los partidos que se disputaron fueron los siguientes: Defensores de Remanso clasificó tras ganarle a Avenida por penales en un partido que terminó 0 a 0.

Más tarde, el club Juan B. Alberdi fue eliminado por San Esteban también por penales luego de empatar por el mismo marcador que el primer encuentro.

Por su parte, 48 Viviendas elimino a La Colonia al imponerse en marcador global por 2 a 1.

El Mechero le ganó 1 a 0 a C.S.D.B.O y también se metió en la siguiente fase.

Ahora, resta esperar el resultado de los encuentros entre Los Esquineros vs Pinchas; Def. Libertad vs Bushcas; Albañiles vs F.C.T.C.