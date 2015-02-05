CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Octubre 2017

A LA 00.00 CANIGGIA LIBRE.

15/10/2017 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 LOS SIMPSONS

08.30 NICK JR.

11.00 SANTA MISA

12.00 LA PEÑA DE MORFI

15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR

17.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

20.00 SORTEO DE MONO

BINGO

20.10 SORTEO DE TÓMBOLA

20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

(CONTINUACIÓN)

21.00 OPINIÓN DEPORTIVA

22.00 SUSANA GIMÉNEZ

00.00 CANIGGIA LIBRE

01.00 PAUSA EN FAMILIA

AMÉRICA

12.00 PASIÓN DE DOMINGO

14.00 CUALQUIERA PUEDE

BAILAR

15.00 MAURO VIALE

17.00 AMÉRICA NOTICIAS

19.00 PONELE LA FIRMA

CANAL 9

13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL

15.00 ALERTA COBRA

16.00 CÁMARA LOCA

17.00 LA ROSA DE GUADALUPE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.30 COCINEROS

16.30 LOCOS POR EL CAMPO

17.00 COPA SAN CRISTÓBAL

SEGUROS

19.00 EL BUSCADOR EN RED

EL TRECE

13.15 ALMORZANDO CON

MIRTHA LEGRAND

16.00 CINE SHAMPOO

20.00 LO MEJOR DE

LA FAMILIA

22.00 PERIODISMO

PARA TODOS

CANAL14

12.30 TELÓN ABIERTO

13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

14.00 SANTIAGO GOLF TOUR

14.30 RECORDANDO

16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL

17.00 EL CLÁSICO: CENTRAL

CBA. VS. DEFENSORES DE

BELGRANO

19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 LA INUTILIDAD DEL

CONOCIMIENTO

21.00 EL MATADERO

21.30 LOS OJOS DE IVANA

22.00 PASA EN SGO.

22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

23.00 BÁSQUET POR EL 14:

RED STAR VS. DEFENSORES DEL

SUD (F)

CANAL 4

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 MORENA TV

17.00 CINE EXPRESS

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 SANTIAGO TV

PELÍCULAS

CINEMAX

08.06 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

08.18 TODO SOBRE LAS MUJERES

10.33 JUEGO DE GEMELAS

13.04 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO

14.35 LAS BRUJAS

16.25 MAMÁ POR ENCARGO

18.17 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?

20.02 ¡OTRA VEZ TÚ!

22.00 UN VIERNES DE LOCOS

23.56 LIGERAMENTE EMBARAZADA

TCM

07.08 LA NIÑERA

07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.24 ALF

08.50 ALF

09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

09.42 LA NIÑERA

10.08 ALF (TEMPORADA 4)

10.34 ALF (TEMPORADA 4)

11.00 LA PANTERA ROSA

11.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)

11.35 MI QUERIDO PRESIDENTE

13.45 AVIÓN PRESIDENCIAL

16.01 EN LA LÍNEA DE FUEGO

18.25 CUESTIÓN DE HONOR

21.00 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO

PASADO

22.53 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL

VERANO PASADO

TNT

08.23 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL

MUNDO

11.32 IRON MAN 3

14.00 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018

16.05 BAÑEROS 4. LOS ROMPEOLAS

17.50 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018

20.05 UN CUENTO CHINO

22.00 TNT GOL

23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO

00.30 EL MAESTRO

01.30 300. EL NACIMIENTO DE UN

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 IT TAKES A KILLER, SEASON 1

09.30 HOUSE M.D., SEASON 5

10.25 HOUSE M.D., SEASON 5

11.25 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y

BULLWINKLE

13.10 MEGAMENTE

15.10 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE

17.05 SHREK TERCERO

19.00 MI VILLANO FAVORITO 2

21.00 LOS PITUFOS

23.05 KUNG FU PANDA

24.50 ELEMENTARY, SEASON 5

01.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

SEASON 15

02.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,

SEASON 15

03.30 IT TAKES A KILLER, SEASON 1,

EPISODE 5

STUDIO UNIVERSAL

09.10 PUENTES ROTOS

11.25 KAMIKAZE

13.20 LOS INTOCABLES

15.55 MARTES 13 - PARTE II

17.50 CEMENTERIO DE ANIMALES 2

20.00 TIBURÓN

22.40 SCREAM 3. LA MÁSCARA DE LA

MUERTE

01.15 TIBURÓN

A DÓNDE IR

SIXTO BAR

(AVDA. BELGRANO (S) 1991)

* HOY A LAS 22, PRESENTACIÓN

DE “SHUNKOS”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* VIERNES 27, A LAS 21.30,

CONCIERTO SINFÓNICO DE

SERGIO JUÁREZ.

* SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL

LAGO DE LOS CISNES”, CON EL

BALLET FOCHESATO.

* JUEVES 23, A LAS 22, THE

BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30

AÑOS DE HOMENAJE”.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+VIERNES 20 A LAS 22,

“CONJURADOS”, AUTORES

SANTIAGUEÑOS PRESENTA 8

OBRAS TEATRALES BREVES.

CINE RENZI

(BESARES 186)

* HOY Y HASTA EL 16/10, A LAS 22,

PROYECTARÁN “LA CORDILLERA.

SÓLO HOY DOMINGO, A LAS 24.

* HOY Y MAÑANA, A LAS 20:50,

“NO TE OLVIDES DE MÍ”.

HOY Y MAÑANA, A LAS 16.30 Y A

LAS 18, “EMOJI”.

CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 18/10 -19:15 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)

15/10- 18/10 22:20 (subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

15/10- 18/10 19:15 (Cast) 22:15 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

15/10 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

CONDORITO (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

15/10 14:10 (Cast) 16:00 (Cast) 17:50

(Cast) 19:45 (Cast)

BLADE RUNNER 2049 (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

15/10- 18/10 21:35 (Subt)

DESEARÁS AL HOMBRE DE

TU HERMANA (2D):

SUSPENSO (+18 AÑOS)

15/10-18/10 - 19:40 (Cast) 22:35

(Cast)

EL MUÑECO DE NIEVE (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

15/10 14:30 (Subt) 17:00 (Subt)

KINGSMAN EL CÍRCULO

DORADO (2D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 AÑOS)

15/10 14:00 (Cast) 16:45 (Cast)

KINGSMAN EL CÍRCULO

DORADO (3D):

COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+

13 AÑOS)

15/10- 18/10 19:30 (Cast) 22:15 (Subt)

MY LITTLE PONY LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

15/10 14:30 (Cast) 16:50 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO.

HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía

de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 -

22:40 (TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 17:40- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO

DORADO MAYORES 13 AÑOS C/

Reserva(compañía de un adulto)

ESTRENO

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS

LOS DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:30 - 22:20

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS

(compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65


 
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