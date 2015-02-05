CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Octubre 2017
A LA 00.00 CANIGGIA LIBRE.
Por El Liberal
15/10/2017 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 LOS SIMPSONS
08.30 NICK JR.
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
15.00 PELIGRO SIN CODIFICAR
17.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
20.00 SORTEO DE MONO
BINGO
20.10 SORTEO DE TÓMBOLA
20.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
(CONTINUACIÓN)
21.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.00 SUSANA GIMÉNEZ
00.00 CANIGGIA LIBRE
01.00 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
12.00 PASIÓN DE DOMINGO
14.00 CUALQUIERA PUEDE
BAILAR
15.00 MAURO VIALE
17.00 AMÉRICA NOTICIAS
19.00 PONELE LA FIRMA
CANAL 9
13.00 LOCOS POR EL FÚTBOL
15.00 ALERTA COBRA
16.00 CÁMARA LOCA
17.00 LA ROSA DE GUADALUPE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.30 COCINEROS
16.30 LOCOS POR EL CAMPO
17.00 COPA SAN CRISTÓBAL
SEGUROS
19.00 EL BUSCADOR EN RED
EL TRECE
13.15 ALMORZANDO CON
MIRTHA LEGRAND
16.00 CINE SHAMPOO
20.00 LO MEJOR DE
LA FAMILIA
22.00 PERIODISMO
PARA TODOS
CANAL14
12.30 TELÓN ABIERTO
13.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
14.00 SANTIAGO GOLF TOUR
14.30 RECORDANDO
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 EL CLÁSICO: CENTRAL
CBA. VS. DEFENSORES DE
BELGRANO
19.00 QUIÉN NOS ENTIENDE
19.30 ARABESC
20.00 EL PODIO
20.30 LA INUTILIDAD DEL
CONOCIMIENTO
21.00 EL MATADERO
21.30 LOS OJOS DE IVANA
22.00 PASA EN SGO.
22.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
23.00 BÁSQUET POR EL 14:
RED STAR VS. DEFENSORES DEL
SUD (F)
CANAL 4
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 MORENA TV
17.00 CINE EXPRESS
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 SANTIAGO TV
PELÍCULAS
CINEMAX
08.06 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
08.18 TODO SOBRE LAS MUJERES
10.33 JUEGO DE GEMELAS
13.04 QUERIDA, NOS HEMOS ENCOGIDO
14.35 LAS BRUJAS
16.25 MAMÁ POR ENCARGO
18.17 ¿CÓMO DIABLOS LE HARÉ?
20.02 ¡OTRA VEZ TÚ!
22.00 UN VIERNES DE LOCOS
23.56 LIGERAMENTE EMBARAZADA
TCM
07.08 LA NIÑERA
07.34 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.24 ALF
08.50 ALF
09.16 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
09.42 LA NIÑERA
10.08 ALF (TEMPORADA 4)
10.34 ALF (TEMPORADA 4)
11.00 LA PANTERA ROSA
11.09 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 7)
11.35 MI QUERIDO PRESIDENTE
13.45 AVIÓN PRESIDENCIAL
16.01 EN LA LÍNEA DE FUEGO
18.25 CUESTIÓN DE HONOR
21.00 SÉ LO QUE HICIERON EL VERANO
PASADO
22.53 TODAVIA SÉ LO QUE HICIERON EL
VERANO PASADO
TNT
08.23 PIRATAS DEL CARIBE - EN EL FIN DEL
MUNDO
11.32 IRON MAN 3
14.00 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018
16.05 BAÑEROS 4. LOS ROMPEOLAS
17.50 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018
20.05 UN CUENTO CHINO
22.00 TNT GOL
23.30 UN GALLO PARA ESCULAPIO
00.30 EL MAESTRO
01.30 300. EL NACIMIENTO DE UN
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 IT TAKES A KILLER, SEASON 1
09.30 HOUSE M.D., SEASON 5
10.25 HOUSE M.D., SEASON 5
11.25 LAS AVENTURAS DE ROCKY Y
BULLWINKLE
13.10 MEGAMENTE
15.10 LA TELARAÑA DE CHARLOTTE
17.05 SHREK TERCERO
19.00 MI VILLANO FAVORITO 2
21.00 LOS PITUFOS
23.05 KUNG FU PANDA
24.50 ELEMENTARY, SEASON 5
01.50 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
SEASON 15
02.40 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S15,
SEASON 15
03.30 IT TAKES A KILLER, SEASON 1,
EPISODE 5
STUDIO UNIVERSAL
09.10 PUENTES ROTOS
11.25 KAMIKAZE
13.20 LOS INTOCABLES
15.55 MARTES 13 - PARTE II
17.50 CEMENTERIO DE ANIMALES 2
20.00 TIBURÓN
22.40 SCREAM 3. LA MÁSCARA DE LA
MUERTE
01.15 TIBURÓN
A DÓNDE IR
SIXTO BAR
(AVDA. BELGRANO (S) 1991)
* HOY A LAS 22, PRESENTACIÓN
DE “SHUNKOS”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* VIERNES 27, A LAS 21.30,
CONCIERTO SINFÓNICO DE
SERGIO JUÁREZ.
* SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL
LAGO DE LOS CISNES”, CON EL
BALLET FOCHESATO.
* JUEVES 23, A LAS 22, THE
BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30
AÑOS DE HOMENAJE”.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+VIERNES 20 A LAS 22,
“CONJURADOS”, AUTORES
SANTIAGUEÑOS PRESENTA 8
OBRAS TEATRALES BREVES.
CINE RENZI
(BESARES 186)
* HOY Y HASTA EL 16/10, A LAS 22,
PROYECTARÁN “LA CORDILLERA.
SÓLO HOY DOMINGO, A LAS 24.
* HOY Y MAÑANA, A LAS 20:50,
“NO TE OLVIDES DE MÍ”.
HOY Y MAÑANA, A LAS 16.30 Y A
LAS 18, “EMOJI”.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 18/10 -19:15 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)
15/10- 18/10 22:20 (subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
15/10- 18/10 19:15 (Cast) 22:15 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
15/10 15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
CONDORITO (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
15/10 14:10 (Cast) 16:00 (Cast) 17:50
(Cast) 19:45 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
15/10- 18/10 21:35 (Subt)
DESEARÁS AL HOMBRE DE
TU HERMANA (2D):
SUSPENSO (+18 AÑOS)
15/10-18/10 - 19:40 (Cast) 22:35
(Cast)
EL MUÑECO DE NIEVE (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
15/10 14:30 (Subt) 17:00 (Subt)
KINGSMAN EL CÍRCULO
DORADO (2D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 AÑOS)
15/10 14:00 (Cast) 16:45 (Cast)
KINGSMAN EL CÍRCULO
DORADO (3D):
COMEDIA, AVENTURA, ACCIÓN (+
13 AÑOS)
15/10- 18/10 19:30 (Cast) 22:15 (Subt)
MY LITTLE PONY LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
15/10 14:30 (Cast) 16:50 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO
AVISO.
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía
de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 -
22:40 (TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 17:40- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO
DORADO MAYORES 13 AÑOS C/
Reserva(compañía de un adulto)
ESTRENO
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS
LOS DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:30 - 22:20
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS
(compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65