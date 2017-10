Estaciones de servicio analizarán la posibilidad de cierre nocturno

Hoy 20:19 -

La decisión que adoptaron los propietarios de estaciones de servicio de Rosario, de cerrar el expendio de combustibles al público en el turno noche, dejando guardias mínimas y nominar solo a determinadas expendedoras “de turno” para que de manera similar a las farmacias sean unas pocas las que vendan en forma normal, será analizada esta semana por la Cámara de Expendedores local que no descarta aplicar una medida similar.

Esta situación fue señalada por el presidente de la Cámara de Expendedores (Cepase) Pedro Llorvandi, quien indicó que “la problemática que se está dando es la caída de rentabilidad de las estaciones de servicio, tenemos colegas que están por debajo del punto de equilibrio y están corriendo riesgo las fuentes laborales, esto lo hemos comunicado al gremio Soesgype (playeros) con quien tenemos buen diálogo y el gremio entiende la situación, pero, mientras no haya reactivación de volúmenes de venta, no vemos solución. Estamos en un amesetamiento, han dejado de caer, pero no hemos recuperado volúmenes de venta, ese es el problema que tenemos”.

Señaló que “ante esta situación, las cámaras de Rosario ya tuvieron la reunión porque vienen trabajando el tema y una de las soluciones que encuentran a esta problemática, por la baja de rentabilidad y volúmenes de venta, es que de los 3 turnos, mañana tarde y noche, cerrar el turno noche, con lo cual se ahorran varios gastos”.

Para Llorvandi, “no se encuentra otra salida, porque tampoco tenemos respuesta del gobierno nacional. La problemática es dura porque estamos entre la rentabilidad y la subsistencia del negocio y que esto pueda ser más complicado en el sentido de empezar a dejar mano de obra en la calle. No es una situación agradable, pero si no nos acompañan es muy difícil encontrar solución”.

Agregó que en Rosario, “decidieron cerrar el turno noche y dejarán guardias mínimas. Eso implica que se puede llegar a una estación de servicio y que haya colas de 2 ó 3 cuadras para cargar. Pasaría a ser como el sistema de las farmacias, hasta las 22 horas estaría abierta y luego quedarían las de turno, ese es el modelo que manejan los colegas de Rosario. Aquí desde la Cepase, el tema se va a tratar en la próxima reunión de la comisión directiva”.

El dirigente añadió que “en virtud de lo que vienen manejando los otros colegas de Rosario se va a llevar a consideración lo que sucede en otras cámaras provinciales para bajar los costos operativos de las expendedoras y eso se haría con el consentimiento y la aceptación de todos los asociados a la Cámara porque es una decisión difícil y no queremos impactar en forma negativa en la sociedad, pero vemos muy afectadas en nuestras empresas la situación de poca venta y poco volumen que nos afecta. Además, lo que avizoramos hacia adelante es que por los próximos 6 meses tampoco tendremos una reactivación en nuestras empresas, es la mayor problemática que estamos teniendo”.

Puntualizó que “realmente las cargas impositivas que tenemos son muy fuertes, el 50% del precio de los combustibles son impuestos, además somos los mayores recaudadores de la Afip ad honórem porque no cobramos un centavo por llevarle la plata a la Afip al banco porque esa plata que ingresa un 50% es para la Afip y 50% para la petrolera”.

Llorvandi agregó que “aparte tenemos una carga impositiva tremenda, en cargas sociales es enorme, entonces el impuesto municipal, ingresos brutos, los nacionales, el colega está en una situación que aquel que mantiene niveles de venta, la pelea, pero el de ciudad que es bandera blanca y le ha bajado el volúmen de venta está en una situación apremiante y necesita resolución”.

El dirigente agregó que “nosotros vamos a analizar si es viable la decisión que han tomado los colegas de Rosario aquí en Santiago del Estero”.

Describió que “hoy el punto de equilibrio mínimo está en los 300 mil litros de venta de las estaciones de servicio, sólo para cubrir los costos y los gastos, de ahí para arriba hay que empezar a ver si te queda alguna moneda. Hoy hay estaciones de servicio que están muy cerca del cierre”.

En Rosario la presidenta de Cesgar, Patricia Sztejfman comentó que ya se vislumbra “una reducción del personal por goteo, evidenciado por el cierre de turnos nocturnos para las tiendas”. Y agregó que, de no haber cambios, “será inevitable que los operadores extiendan esta modalidad a la playa de expendio”.

El síndico de Cesgar, Daniel Giribone, remarcó que “las estaciones de servicio de cada 100 pesos que facturamos, 70 son impuestos de distinta índole. En el caso de ingresos brutos, le pagamos a la factura sobre los impuestos cobrados a los clientes, un 3 por ciento del total, una distorsión absoluta que debe cambiar”.