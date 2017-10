Cómo es la app argentina que conecta cadetes en bici y promete envíos en menos de dos horas

Hoy 20:31 -

Tiene 22 años, va a la facultad y mientras tanto creó una empresa para digitalizar los envíos a domicilio. Franco Goytia desarrolló Ando una aplicación para enviar y recibir paquetes por la ciudad. Sus riders, de los cuales el 80% se traslada en bicicleta, se conectan a la plataforma y pueden aceptar o rechazar los encargos a cambio de un monto por tarea.

“Mucha gente de mi edad viaja en bici. Se me ocurrió que su movimiento era un recurso que podía tener mejores usos si además transportaban paquetes”, dijo a La Nacion. Al mismo tiempo, entre los proyectos de e-commerce que surgían entre sus pares, la logística solía ser lenta y costosa, un barrera de entrada importante al negocio. “Si podíamos conectar el movimiento de la gente en bici en una plataforma podíamos resolverlo”, sumó.

A mediados de 2016 empezó a pensar el proyecto. En su investigación se encontró con un modelo similar, Stuart, que triunfaba en París y se estaba expandiendo a varias ciudades de Europa. Un par de meses después, en marzo de este año, se asoció con uno de sus mejores amigos Tarek Zaki, que estudia emprendedurismo en Boston, Estados Unidos. Tarek es argentino, hijo de inmigrantes egipcios y tiene 21 años. Contrataron a un equipo de desarrolladores en La Plata y desde abril de este año comenzaron a operar.

“Las primeras semanas yo hacía casi todas las entregas del único cliente que teníamos. Llegué a hacer más de 30 kilómetros en un día”, contó Goytia. La app que optimiza las entregas hoy tiene 180 riders que cuando se conectan pueden aceptar o rechazar pedidos, en la medida que completan las tareas reciben ingresos y calificación. La mayoría son jóvenes universitarios que estudian o trabajan, les sobra el tiempo en la semana y les gusta andar por la ciudad. “Casi todos son alumnos de la UBA y la mayoría estudia ingeniería”, dijo Goytia que cree que se popularizó la app en alguna de las clases. Desde que lanzaron la herramienta más de 1000 personas se postularon para ser riders.

Más de 50 comercios usan sus servicios, entre pequeñas y medianas empresas. Ando promete a sus clientes entregas en menos de dos horas por todo Capital Federal entre 60 y 120 pesos. “Nuestro tiempo promedio es de 47 minutos. El precio varía en función de la distancia, porque como la mayoría se mueve en bicicleta, el tránsito no es una variable que importe tanto”, agregó.

“Nuestro negocio está básicamente apalancado en tecnología, porque la app te permite seguir en tiempo real dónde está tu envío. Si uno de los usuarios que recibe un paquete no tiene descargada la app, le hacemos llegar un mensaje de texto”, dijo Goytia que quedó seleccionado junto a otros nueve argentinos para participar del programa YLAI (Young Leaders of the Americas Initiative), una iniciativa de la Casa Blanca destinado formar jóvenes líderes.

YLAI estuvo promovida por el ex presidente Barack Obama , que se reunió con los participantes de ediciones pasadas. En esta oportunidad, la cita con Donald Trump está pendiente de ser confirmada. (Fuente: La Nacion)