“Trabajaremos para hacer posible el acceso a la vivienda y la educación”

De llegar a la Cámara de Diputados, trabajaremos para hacer posible el acceso a una vivienda digna a quienes no la tienen, sobre todo en el interior de la provincia.

Otra de las propuestas de nuestro partido se centra en capacitar a jóvenes y adultos que no tuvieron la oportunidad de estudiar, ya que muchas de estas personas no cuentan con los espacios indicados. Falta educación en los parajes lejanos, no hay capacitación o una oportunidad de estudiar un oficio.

Además, bregaremos por el salario digno para todos los trabajadores, especialmente para los agentes sanitarios y demás personal de salud. Se ven muchas necesidades, como falta de viviendas, o gente grande que no sabe leer o escribir, por eso queremos presentar proyectos para generar fuentes laborales.