FÚNEBRES | 15 de Octubre de 2017

Hoy 21:59 - FALLECIMIENTOS





- Generosa García Vallejo de Esper

- Analy del Valle Morales (La Banda)

- Antonia Mansilla

- María Eugenia Núñez

- David Santos Díaz (La Banda)

Sepelios Participaciones

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. La comunidad de la escuela de capacitación Nº 21 participan el fallecimiento de la ex compañera y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GONZÁLEZ, ELISABED YULIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/17|. Elsa Tauil de Lascano, María Elsa y Mario Yocca y sus hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Yuli y piden reasignación a su familia.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Sus hijos Miguel Ángel, María Alicia, Marta Adriana y Jorge Luis Esper; su hijo político Juan Carlos Silva, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Privado Parque de la Paz, previo oficio religioso en la Pquia. Ntra. Sra. del Pilar, Bº Autonomía. EMPRESA SANTIAGO.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Madre espiritual de la peregrinación de la vida. Gracias por todo lo que nos dejas. Presidente de la Liga de Madres de Familia y fundadora y formadora de la Pquia. Del Pilar, Dra. Gabriela Silvenses y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "El Señor es mi Pastor y nada me puede faltar, Él me conducirá por verdes prados." (Salmo 23). Sus vecinos Liliana, Jaime Alfredo, Mercedes Seguí y familias participan con profundo dolor su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Elevan oraciones en su querida memoria.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Oscar Alegre y sus hijos Pablo, Viviana, Marcelo, Luis, Sebastián y Florencia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. La comisión directiva y personal de la Biblioteca Popular Jorge Washington Abalos lamentan profundamente la pérdida de esta vecina ilustre que tanto trabajó para las instituciones del Bº Autonomía en particular por la Pquia. Nuestra Señora del Pilar. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Silvia y Roly Giribaldi, sus hijos Germán y Maria Emilia, participan con dolor le fallecimiento de la querida tía Gene. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. María Clelia Gutiérrez, Carlos María Borges e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Gere y acompañan a toda la familia en su dolor, especialmente a Martita y Franco. Rogamos por una cristiana resignación.

GRAMAJO, LUZ ERMELINDA (Negra) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Los integrantes del Consorcio MTAS participan su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso y pide fortaleza para sus queridos hijos Gino y Gogó.

MANSILLA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Sus hijos Elsa, Miriam y José; hijos pol., nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 11.30 en el cement. Parque de la Paz, casa de duelo P. L. Gallo nº 330 sala vel. Nº 1 Serv. Caruso Cia. Arg. de Seg. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MANSILLA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. ¡Gracias por cuidarme con tanto amor, desde pequeño y guiarme por el sendero del bien!. Su nieto Franco A. Herrera y Ana Verónica Ruiz, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su calidez humana y su eterna sonrisa perdurarán por siempre en el recuerdo de quiénes la conocimos Gregorio Herrera y Aída N. Roldán junto a sus hijos Ariel, Pablo Guillermo y Agustín y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTIVERO, EDUARDO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su esposa Robles Silvia Noemi sus padres Montivero Eulogio y Tijera julia sus hermanos Luis Diego Mauro y sus cuñadas sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio Parque de la Paz cob. obra social de la municipalidad de la capital SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 4219787.

MONTIVERO, EDUARDO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Marcos Banegas y esposa, acompaña a su esposa y demás familiares por tan irreparable pérdida. Sus restos serán sepultados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su esposo Rubén Matos Silvetti; hijos Eric, Alex, Melany y Jair; hijos pol., nietos y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhum. a las 10 en el cement. La Piedad, casa de duelo P. L. Gallo y Sta. Fe, sala velatoria nº 2 (VIP). SERV IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Hermana ya descansas en paz junto a nuestros Padres. Te quiero. Su hermano Sandro, su esposa Lorena Lescano Raed e hijas Maithena y Brunella. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su hermana del Corazón Susana y tus amigos Cacho, Pollo, Oso, Mako, Nahuel, Andrea, Natalia, Romina, Francisco y Gerónimo acompañan con profundo dolor a su flia.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Dr. Pablo Ramón Lucatelli, presidente de la Federación Santiagueña de Hockey y los consejeros de la Institución Provincial, acompañan al Prof. Rubén Matos por la pérdida irreparable de su esposa y madre de nuestros entrenadores Alex y Melany. Que Dios la reciba en sus brazos.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Mirta Campuzano, Vice Presidenta de la Comisión de Seleccionados de la Fesah, acompaña al Prof. Rubén Matos Head Coach de los seleccionados por la pérdida irreparable de su esposa y madre de los entrenadores Melany y Alex. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Que la Providencia Divina y el Universo Infinito te reciba y te de el descanso eterno. Ale Anzani y flia. Ruegan por su alma.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Ing. Pablo Roverini, Presidente de Old Lions Rugby Club y el Consejo Directivo del Club, acompañan al preparador físico Alex Matos por la pérdida irreparable de su madre y esposa del Prof. Rubén Matos. Que Dios la reciba en sus brazos.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. C:P:N. Rafael Pirro, Presidente de la Asociación Tucumana de Hockey y vice Presidente de la Confederación Argentina de Hockey, acompaña al amigo Rubén y sus hijos por la pérdida irreparable de su esposa. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Ing. Cecilia Iturralde Consejera de la Confederación Argentina de Hockey, acompaña a Rubén y a sus hijos Eric, Alex y Melany por la pérdida irreparable en su familia. Que Dios la recoba en sus brazos a la mamá.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Dr. Pablo Ramón Lucatelli, Presidente de UAHNOA y los Consejeros de la Institución Regional. Acompañamos al Prof. Rubén Matos por la pérdida irreparable de su esposa. Que Dios la reciba en sus brazos.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Cuanto lamentamos tu partida pero el Señor lo dispuso así y te eligió. Acompañamos a tu flia. en este momento de dolor. Gringo Lescano, Zuly Raed, sus hijos Aldo y Jimena, Lorena y Sandro, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Sus compañeras Luciana Diaz Gallardo y Mirta Ruchelli, acompañan a Rubén en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Tu sonrisa y tu simpatía quedarán en nuestras memorias. Tus compas de promo 82 Educación Física, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Querida Analy, fiel compañera, amiga, siempre con una sonrisa alegrando el día a todos, te vamos a extrañar, Tu compañero de años Cacho Banegas y Sra, Susana Banegas, Patricia Banegas, Cristian Suarez, Mati y Emi, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin". Familia de Old Lions Club Hockey Azul acompañan a la familia Matos Morales en tan doloroso momento.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Que descanse en paz y brille para ella la luz que no tiene fin". Familia Cárdenas Suárez acompañan a la familia Matos Morales en tan doloroso momento.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su colega y amiga Mimi Coronel, desde Jujuy envío mis condolencias a su familia y brille para ella la luz que no tienen fin.

NÚÑEZ, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su esposo Juan Carlos Ríos, sus hijos Guillermo, José, María, nieta Guillermina y demás fliares. part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cementerio San Marcos a las 10.30 hs., casa de duelo c/12 nº 520, Bº V. Borges. SERV ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Alicia Bejarano, Marcelo Oller e hijos participan con tristeza el fallecimiento del estimado Manuel y acompañan a Chiqui, Tere, Carlos, Enzo e Inés en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Dr. Hugo Oscar Peralta, su esposa Noemí Jiménez y su hija participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Dra. Roxana Vera e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Juan José Alegre y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su amigo Enzo en este difícil momento.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Maria Isabel Castro y Enrique Alfonso Lascano, participan con dolor el fallecimiento del padre de su amiga Teresita y acompañan a su flia., en este doloroso momento.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Juan C. Azar y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Manuel y acompaña a su querida familia.

RIVERO, ELEODORO DEL VALLE (Tito) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 12/10/17|. Su hermana política Marina, sus hijos Rubén, Mónica y Daniela y sus respectivas familias , participan con infinita tristeza el fallecimiento de nuestro querido Tito y acompaña a Marlene, sus hijos Kary y Ariel, y a sus nietos Mile y Luz en estos momentos tan difíciles ¡que brille para Él la luz que no tiene fin! .

RIVERO, ELEODORO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 12/10/17|. Josefa Soriano sus hijos Darío, Roxi Silvia y Fernanda y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan a la querida familia n estos momentos de profunda pena ruegan oraciones en su memoria.

RIVERO, ELEODORO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 12/10/17|. ¡Señor lo llamaste a tu presencia, concedele el descanso eterno! Sus hermanos políticos José Antonio, Marina Elena, Josefa y Alicia Elizabet y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Tito, abrazan con cariño a Marlene, sus hijos Kary y Ariel, a sus adorados nietos Mile y Luz y elevan oraciones por su eterno descanso.

Invitación a Misa

MANZUR, NAHUAR (República de Siria) - OBEY DE ABDALA, BALUD - CISNEROS DE FLORES, JESÚS - FLORES DE YUNES, SARA - ABDALA DE YUNES, PETRONA ESTRELLA - YUNES DE ÁLVAREZ, OLGA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor|. Miguel Antonio Yunes invita a la misa para rogar por la paz de sus almas, que se oficiará hoy a las 20.30 en la iglesia Sgdo. Corazón de Jesús.

MARNERO DE LLUGDAR, MARÍA ESTHER (KIKA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/17|. Sus familiares, agradecen a todos los amigos, vecinos y demás familiares quienes nos acompañaron en tan difícil momento. Gracias a todos que Dios los bendiga e invitamos a la misa hoy a hs 20 a rezar por su descanso eterno en la Parroquia La Inmaculada Concepción

MIGUEL, ARTURO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/17|. Gringo Lescano, Zuly Raed, sus hijos Aldo y Jimena, Lorena y Sandro, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 en la Parroquia San Roque para rogar por la paz de su alma. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ORELLANA, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/09|. Madre: no puedo despertar de este mal sueño, el dolor de tu ausencia es muy fuerte. Le pido a Dios que me dé resignación y fortaleza para seguir adelante. Te extraño mami. Sus hijos Mari, Roque del Carmen y José Alberto y respectivas familias, hijo político Héctor, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará el día martes 17/10 a las 9.30 hs en Catedral Basílica al cumplir 8 años de su partida.

RIPOLLÉS DE MARCOS, YSABEL DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/10|. "Estoy bien cerca, no pueden tocarme, pero pueden sentirme. Estoy en la sonrisa de vuestro recuerdo, no me busquen tan lejos, estoy a vuestro lado, los sostengo cuando flaquean, los acaricio en el dolor. Los veo, los acompaño, los protejo, no los he dejado, solo me adelanté un poco. Solo Dios sabe cuando volveremos a vernos. Mientras estaré a vuestro lado, hasta el último día de vuestro viaje". "Extrañamos y necesitamos madre querida, el dolor por tu ausencia no cesa, fuiste una excelente persona, te recordamos a cada instante, cuídanos siempre y descansa en paz junto a nuestro querido papá". Tus hijos Lucrecia y Ricardo Marcos, tu hija política Lic. Silvia Escalada, tus nietos: Guadalupe, Benjamín, Valentina y Candela invitamos a la misa en la iglesia San José del Bº Belgrano hoy a las 11 hs. Se ruega oraciones en su memoria.

SORIA VILLARREAL, DANIEL GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 11/9/17|. Al cumplirse 1 mes de su fallecimiento, sus padres, hnos. y sobrinos invitan a la misa que se realizará mañana en la iglesia Nuestra Señora de la Piedad a las 19.30 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

NÚÑEZ DE LEZCANO, FRANCISCA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/13|. ¡Madre! De la epopeya Franchescana: ¡Todos los heroicos sucesos que escribimos... de la buena vida que disfrutamos y vivimos...; de todos los épicos momentos, de amor que recogimos, en éste caro día, se resumen!. Tus hijos Rodolfo Agustín, Dr. Francisco Edgardo, Arq. Carlos Aníbal y Dra. Liliana Elizabeth Lezcano Núñez y respectivas familias, escogimos juntos éste como el primero de los grandes días... porque eres digna merecedora de los honores de la apoteosís.

RODRÍGUEZ DE LEDESMA, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Hoy es un "Día de la Madre", un día hermosos para la que tenemos y triste para la que no. Vos Inés has sido una leona con tus hijos en quererlos, cuidarlos, amarlos, hoy te recordamos con mucho cariño, hoy estás con Héctor, uno de tus hijos feliz gozando de vida eterna, estás con Dios y tus padres. Te extrañamos mucho, tu hijo Carlos, tu esposo Leonardo. Pido una oración en su memoria. Familia Ledesma.

VILLAVICENCIO DE SALAZAR, CIRIACA (Doña Ciria) (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/11|. ¡Madre! Seguiré todos los días de mi vida y en especial en el Día de la Madre rememorando los recuerdos que guardo celosamente en mi mente y en mi corazón. Fue, es y será difícil comprender ese viaje al infinito, que emprendió despidiéndose de mi hermano y yo con sus brazos frágiles, levantándolos como avisando que ya partía. Nunca pregunté el porqué solo se que Dios la llevó para estar junto a mi padre y esperar allí a mi hermano, su niño mimado. Hoy encuentro su presencia en cada amanecer, en la brisa que acaricia mi rostro, en la rosa que con sus hermosos colores, las corto para adornar su retrato en su rostro sonriente y su risa que se mescla con la mía. Mami, usted vive y vivirá en mí, su espíritu está presente para acompañarme y para ver pasar mis días como usted deseaba: tranquila y feliz, por saber que hoy estás junto a nuestros seres queridos y a Nuestra Madre Santísima, que los lleva al encuentro de Jesús. Gracias por todo lo que me inculcó en la vida para ser hoy una persona de bien, que aplica los valores que me supo dar. Descanse en paz mamita linda. La amé, la amo y la amaré. Su hija Mirta.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

DÍAZ, DAVID SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su esposa Elsa, Martina Velez, sus hijos David, Marti, Gaby, Diego, h. pol., Adriana, Manuel, Ariel, Tere, nietos part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cement. Jardín del Sol a las 9.30, casa de duelo Av. Belgrano 532 sala nº 1. Serv. Caruso Cia. Arg. de Seg. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. Any Giuliano y sus hijas Mariana y Yanina Saad Giuliano acompañan a Liliana, Ale, Maxi y Adrian, a Beli y Andrés y demás familiares en estos momentos de gran dolor.

LEMA, ANDRÉS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/17|. Dr. Abraham Camilo Brahim, Dra. Camila Mahmud de Brahim y flia., lamentan su fallecimiento. Acompañan a su hijo Ing. Andrés y demás familiares en estos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

DAUD, ERNESTO ADIP (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/14|. Al cumplirse el 3er. aniversario de su fallecimiento, su esposa Nené, sus hijos Silvia y Ernesto; sus nietos Ramiro, Constanza y Alejo invitan a la misa por su eterno descanso que se oficiará hoy a las 20 en la iglesia Santiago Apóstol.

DÍAZ, ELOY HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/16|. Su esposa e hija agradecen a todos los que nos acompañaron en tan difícil momento, familiares, hermanas Doroteas, vecinos y amigos e invitamos a la misa que se realizara hoy a las 20.30 hs en la parroquia Cristo Rey La Banda, con motivo de cumplir un año de su partida a la Casa del Señor.

Agradecimientos

Recordatorios

CANTERO DE DOMÍNGUEZ, MICAELA (q.e.p.d.) Falleció el 12/2/89|. Mami querida, este mes el aniversario de tu natalicio. Siempre lo festejabas con alegría, el 13 levantamos las copas para desearte feliz cumple!! En el cielo mami, Jesús siga iluminando nuestro hogar con tu luz de este día de la madre te recordamos con el inmenso amor que nos dabas y que nos dejaste como herencia. Sus hijos Pocha y Alberto, sus nietos Analí y Marcel y sus bisnietos Cinthia, Rocio, Micaela, Cristian y Martín.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos. Su sobrina Ana Cristina Soria, su amiga Palmira Gómez y sus hijos Pablo, Luchi y Daniel Maldonado participan con profundo dolor de su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familiares en tan doloroso momento.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin. Su sobrina Ana Cristina Soria su amiga Palmira Gómez e hijos Pablo Luchy y Daniel Maldonado.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Sus amigos de siempre Elvira Catalina Mansilla y su sobrino Cornelio Gerez participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Rosita y ruegan oraciones en su querida memoria y por su eterno descanso.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a esta sierva tuya gozar de tus maravillas. Mercedes del V Lescano de Roldan, sus hijos Hugo Marcelo, Daniel Ricardo, Mónica Mercedes, María Eugenia y sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida de Rosita, rogando una oración a su querida memoria.

SORIA, ROSA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. La comunidad educativa del Colegio Secundario Pedro Fco. de Uriarte participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Rosa Soria, mamá de nuestro preceptor Rodrigo Santillán a quien extendemos un abrazo en este momento de dolor. Rogamos pronta resignación a sus seres queridos y elevamos una oración a su memoria.

Invitación a Misa

ACCIARRI, RICARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/11|. Mes de octubre, mes de recuerdos, de emociones, la tristeza nos supera. Desde hace 6 años nuestra familia se reúne para homenajear a quien fuera en vida el jefe del hogar (Familia Unita). Resaltando virtudes, principios, actitudes, valores de humildad, cariño, trabajo, etc. que nos enogullecen y quizás nos hacen distintos en estos tiempos tan difíciles. Si papá, el 16 de octubre, hace 6 años que el Señor te recogió entre sus elegidos y te llevó a su Reino, por eso estás allí, junto a Él en el cielo y desde allí nos ayudas a todos con esa forma tan particular, lo sentimos en todo momento, en cada necesidad. GRACIAS DIOS MÍO, por habernos permitido gozar de su presencia y aprender a formarnos bajo sus enseñanzas que tanto bien nos hacen en el camino de la vida. Nos reconforta saber que estás en mejor lugar, donde reina el amor y la paz con tus padres y hermanos. Tu esposa, hijos, nietos, hermanas, demás familiares y amigos íntimos invitan a la misa que se celebrará el día lunes 16 de octubre a las 20 hs en Parroquia Inmaculada Concepción de Frías.

Agradecimientos

Recordatorios

CONCHÉS DE SOPLÁN, MARÍA EVA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/12|. "Estarás siempre en nuestros corazones te extrañamos". Tu esposo René Soplan, tus hijos: Marcela, Claudia, Rene y Gabriel, nueras, nietos, bisnieto y suegra, al recordarse un nuevo aniversario de tu partida, rogamos una oración en tu querida memoria.

Responsos

TREJO, IRENE (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/14|. Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan al responso hoy en el cementerio de Los Telares.