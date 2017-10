Lozano: "Las brechas sociales siguen existiendo en el país"

15/10/2017 -

El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lozano, advirtió sobre las "brechas sociales" que siguen existiendo en el país y sostuvo que "mientras algunos dedican tiempo y energía a agredirse desde un lado a otro, los pobres y excluidos siguen esperando", en tanto que reclamó a los candidatos que "se definan los proyectos legislativos" que proponen para llevar al Congreso.

Así lo afirmó el arzobispo de San Juan de Cuyo, al repasar temas de actualidad. "A mí me ayuda más pensar en las "brechas sociales" que no son optativas: quienes comen bien y los que no, acceso al agua potable o no, educación o no, salud o no, y podríamos seguir la lista. Estas brechas marcan la inequidad en la sociedad", remarcó.

En torno a la desaparición de Santiago Maldonado, dijo que "es un hecho muy grave que reclama un urgente esclarecimiento. En la Comisión Nacional de Justicia y Paz se elaboró una declaración pública. El obispo Fernando Maletti, de Merlo-Moreno, celebró una misa hace unas semanas".