Una neoyorquina que afianza día a día su rol de madre

Fotos EN FAMILIA. Mia podrá pasar el Día de la Madre con sus hijos y con Torin, que quedó al margen del plantel de Quimsa tras haber sufrido una fractura en un dedo.

15/10/2017 -

Por Daniel Romero [email protected] Mia Antonetti Francis es neoyorquina, pero desde hace poco más de un mes se ha convertido en una santiagueña más.

Llegó a la provincia acompañando a su afamado esposo, Torin Francis, con quien tuvo cuatro hijos que están en plena etapa de crecimiento y formación. Mia no habla español, pero esto no ha sido impedimento para cumplir con eficiencia su rol de madre, que implica un aprendizaje constante.

En Estados Unidos, el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo. Sin embargo, Mia, Torin y sus cuatro hijos empezaron desde ayer a sumarse a uno de los festejos más tradicionales a nivel país.

"Los chicos seguramente sí, pero nosotros ya hemos tenido el festejo de mayo. Veremos qué pasa mañana", respondió Mia, al ser consultada acerca de si hoy celebrarán el Día de la Madre. Mia comentó además que su madre vino a la provincia para ayudarlos a instalarse.

"A todos los lugares que fuimos, siempre nos acompañó. Por suerte tiene la posibilidad de andar si no sería muy difícil estar sin ella", señaló. Mia explicó además que su madre es un ejemplo en lo personal. "Soy hija única y ella puso todo su enfoque en mí. Es lo que quiero hacer también con mis hijos", manifestó. "Fuimos por diferentes países. Una tiene que buscarle cosas para mis hijos y se va aprendiendo. Es un aprendizaje constante", agregó convencida.

Mientras la entrevista avanza, Torin Francis escucha atentamente a su lado. Hasta que no puede evitar realizar un aporte.

"Es el tercer año en Argentina, pero antes estuvimos en varios países de Europa. Ella dice que aprendió cosas de diferentes culturas. Es muy bueno para nosotros y para mis hijos también para aprender esas cosas desde jóvenes", explicó el pívot de Quimsa, que está fuera de competencia por una fractura en la primera falange del índice de su mano izquierda.

-¿Te has podido adaptar? ¿Te gusta la ciudad?

-Hace un mes que estamos en Santiago y hasta ahora todo marcha bien. Me gusta. Es mucho más grande que Formosa, donde había pocos restaurantes, en cambio aquí hay mucho más movimiento comercial, más vida.

-¿Cómo es Torin Francis fuera de una cancha de básquet?

-Sólo puedo decir que es un gran padre (risas).

-¿Le gusta ir a los partidos? ¿Cómo vives los juegos?

-Creo que no me perdí ningún partido... Torin interrumpe: "Vive los partidos gritando, hablándome cosas a mí, a todos. Ella es mi mayor crítica. Mia: Lo aliento, le digo qué tiene que hacer para mejorar.

-¿Cómo viviste el partido en que se lesionó?

-Mia: Estaba viendo el partido por la computadora y no sabía bien qué había pasado hasta que me habló por teléfono. Torin: Cuando pasó, fui al hospital y no tenía mi celular. Ella estaba preocupada porque no sabía qué había pasado.

-¿Mañana habrá regalo por el Día de la Madre?

Las risas estallan. El rostro de Torin lo dice todo. Está entre la espada y la pared o en una situación de atrape, como si estuviera sobre el parqué. Torin: Es probable. Aquí, el Día del Padre es el mismo día que en Estados Unidos. Yo tengo sólo un día.