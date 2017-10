Se negó a retomar la relación y su ex le dijo: "Te voy a pegar un tiro"

Fotos INVESTIGACIÓN. Personal de la Comisaría 14 está abocado a las averiguaciones del caso.

15/10/2017 -

Un hombre amenazó de muerte a su ex pareja porque ella no quiso retomar la relación. "Te voy a pegar un tiro", le habría manifestado ante la negativa de la damnificada. Por si fuera poco, ella también denunció que le robó herramientas y unas zapatillas.

El hecho se registró en el barrio Villa Raquel de La Banda. Una mujer tuvo ocho hijos con su ex pareja y hace seis años que habían puesto punto final a la relación.

Hace una semana, la denunciante le habría solicitado a su ex que realizara unos trabajos de albañilería en la vivienda donde viven sus hijos, por lo que el sujeto habría quedado a dormir en la vivienda durante los últimos siete días.

El viernes, el acusado le habría propuesto a la mujer retomar la relación, pero la damnificada le contestó de forma negativa.

Ante esa situación y casi sin inmutarse, el sospechoso habría manifestado: "Entonces no me importa nada en la vida, te voy a pegar un tiro, si no veo qué hago con vos".

El hombre habría salido en ese momento de la habitación en la que se encontraban y la mujer, temerosa, se dirigió a su lugar de trabajo perturbada por la grave amenaza.

Hurto

Cuando estaba en su trabajo, uno de sus hijos llamó a la damnificada y le manifestó que su ex pareja había sustraído herramientas y un par de zapatillas de la casa, para luego trasladarse a su domicilio materno en el barrio Matadero Viejo.

La mujer decidió trasladarse hasta la Comisaría 14 donde radicó la denuncia y del hecho se dio inmediata intervención a la fiscal de turno, la cual ordenó medidas de protección para la damnificada y una prohibición de contacto para el acusado.