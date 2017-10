Fotos "Dios me tenía guardada está bendición; mis hijas completaron mi vida"

El corazón de Gimena irradia amor multiplicado. Desde que Betania, Amira y Siloé llegaron a este mundo, su vida dio un giro por completo.

Las trillizas acapararon toda su atención, y desde su nacimiento, apenas puede tener un respiro cuando Constanza e Isabella, sus otras pequeñas hijas, acompañan en la crianza de las bebés, que ya tienen 7 meses. "Lloré mucho cuando el médico me dijo que estaba embarazada de gemelas, pero la sorpresa mayor fue cuando nos dijo que no eran dos, sino tres. A partir de ese instante mi vida cambió, porque pensaba en ellas, pero también en mis otras niñas. Tengo otros hijos mayores, pero que se manejan solos. Eso sí, jamás dejé de estar feliz por la noticia, y hoy cuando las miro a las nenas me sigo emocionando como el primer día", cuenta Gimena Del Federico de Chazarreta, mientras fija su mirada en Betania, Amira y Siloé, que le regalan una sonrisa. Para una madre suele ser complicado definir la sensación que les genera saberse ideólogas de la creación de una nueva vida, y del sentimiento que brota en ellas cuando el corazón de un niño comienza a latir en su interior. Gimena lo experimenta día a día, y aún hoy, a 7 meses del nacimiento de sus trillizas, no encuentra las palabras para explicar el amor que profesa.

"No sé bien cómo explicar lo que siento. Sé que Dios me tenía guardada esta bendición para mí; hoy mis hijas completaron mi vida, y cambiaron mis pensamientos, mis acciones. Soy muy afortunada, y todos los días le agradezco a Dios por este regalo. Tengo una familia hermosa", explica la mamá. Betania, Amira y Siloé nacieron el 2 de marzo de este año, estuvieron internadas dos meses, tuvieron que intervenirlas por Retinopatía del prematuro, y recién después de todo eso, pudieron conocer su hogar y sentir el amor que se respiraba en él. Todo estaba listo para su llegada, al igual que hoy, que sus papás y sus hermanos lograron acondicionar cada rincón de la casa acorde a sus necesidades. "Ellas tienen cunas en el comedor y en la habitación, y nos manejamos con un solo coche, que es el que pudimos conseguir. Todos nos acostumbramos a su ritmo. Siempre hay una que llora más que las otras, la que está más tiempo despierta, la más tranquila… cada una tiene su personalidad. me siento una mamá afortunada, porque aunque no descanse casi nada, tengo el corazón lleno de amor y felicidad", definió Gimena, con la mirada puesta en todos sus hijos.