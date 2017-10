Caso Maldonado: Bullrich reveló que el Gobierno dejó "de trabajar sobre hipótesis"

-

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, equiparó el planteo que hizo Elisa Carrió en el debate de candidatos a diputados por la Capital sobre la desaparición de Santiago Maldonado con otro que hizo Daniel Filmus en ese mismo encuentro, y consideró a las dos posturas sólo "hipótesis", porque se trata de "aseveraciones que se hacen cuando todavía en la causa no hay una sola persona imputada".

Sobre el planteo de Carrió, que dijo que "hay un 20% de posibilidades de que este chico (por Maldonado) esté en Chile", Bullrich respondió: "Lo tomo como todas las aseveraciones que se hacen cuando todavía en la causa no hay una sola persona imputada. En ese mismo debate, (Daniel) Filmus dijo que estaba probado que había una desaparición forzada de Santiago Maldonado".

Añadió: "Nadie le cuestionó a Filmus haber dicho eso cuando no está probado, está en pleno trabajo de investigación. Carrió plantea una hipótesis distinta a la que planteó Filmus".

La funcionaria, agregó que el Gobierno dejó "de trabajar sobre hipótesis. Trabajamos para ayudar a la Justicia con las fuerzas federales, con la Policía Científica que está haciendo la investigación de los teléfonos, para que lleguemos a la verdad y encontremos a Santiago sano y salvo".

Por otra parte, adjudicó a un "intento de caos" en época electoral la agresión que sufrió la caravana presidencial en la ciudad de Santa Rosa, aunque adelantó que no se va a reforzar la custodia de Mauricio Macri y que pedirá a la Justicia que investigue el "comportamiento institucional" del gobierno de La Pampa, a cargo del peronista Carlos Verna, en ese hecho. "No la vamos a reforzar (la custodia). El Presidente tiene una premisa: estar seguro y cuidado, pero la decisión es que esta estrategia de agresión no sea separarlo de la gente".