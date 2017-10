En breve, abrirían los archivos secretos sobre el asesinato de John F. Kennedy

Fotos MISTERIO. En caso de no autorizar la divulgación de los documentos, Trump podría ordenar que no vean la luz durante otros 25 años.

El mayor misterio en el imaginario popular de la historia reciente de Estados Unidos es quién fue el verdadero culpable del asesinato de John F. Kennedy, una incógnita sobre la que hay innumerables teorías que pudieran despejar miles de archivos secretos cuya divulgación ahora depende de Donald Trump.

Los Archivos Nacionales mantienen bajo su custodia unos 3.100 expedientes clasificados sobre el asesinato de quien fue presidente de Estados Unidos entre 1961 y 1963, que los historiadores y expertos en el tema creen que pueden aclarar detalles del magnicidio y quizá cambiar la historia oficial.

Ahora, los responsables de los Archivos Nacionales tienen hasta el 26 de octubre para decidir cuáles de esos documentos, en su mayoría pertenecientes al Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la CIA, pueden salir a la luz y cuáles deben seguir en secreto.

Pero la última palabra la tendrá el actual presidente de EE. UU., Donald Trump, quien tiene la autoridad final para decidir la publicación de los archivos o demorarla durante otros 25 años, consignó la agencia de noticias EFE.

La divulgación de estos documentos responde a la "JFK Records Act", una ley aprobada en 1992 a raíz del renovado interés despertado por el caso tras el estreno de la película "JFK", en la que Oliver Stone daba su visión sobre el asesinato cometido el 22 de noviembre de 1963 en Dallas (Texas).

En el filme, Stone planteaba una hipótesis defendida por los investigadores Jim Garrison y Jim Marrs en sus respectivos libros "On the Trail of the Assassins" (En el sendero de los asesinos) y "Crossfire: The Plot That Killed Kennedy" (Fuego cruzado: la trama que mató a Kennedy), que alimentaba las viejas teorías conspirativas y descartaba el informe oficial de la famosa Comisión Warren, que apuntó a un solo hombre como responsable: Lee Harvey Oswald.

En el momento de su estreno, el ex presidente Gerald Ford, que integró la Comisión Warren, tildó el filme de "fraude" y lo calificó de "la gran mentira".