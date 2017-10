Laura Fidalgo reveló quiÉnes pueden bailar

15/10/2017 -

Laura Fidalgo regresará hoy, a las 14, a la TV con "Cualquiera puede bailar", un show de talentos que se transmitirá por América y que la devolverá al universo del baile, aunque desde el lugar de conductora, luego de la fractura sufrida en 2013.

El programa que se estrenará con la coconducción de Juan Marconi, invita a los interesados a inscribirse a través de la página cualquierapuedebailar.com.ar y propone coreografías para mujer, hombre y parejas de baile, y un premio de $50.000 que, en caso de no haber ganador se destinará a una fundación benéfica.

¿Cuál es el perfil del programa "Cualquiera puede bailar"?

Es para personas que sintieron que la danza en algún momento las salvó. Tiene mi impronta. No me gusta el ataque ni el show mediático, por eso no hay famosos ni personajes mediáticos, sí quiero gente con carrera, que estudie, que sepa trabajar bajo presión y también, salir a cantar y actuar más allá de una lastimadura, porque lo que busco mostrar es el día a día desde el trabajo de hormiga y la transpiración.

Esa disciplina del trabajo, ¿viene de la danza?

Todo es la educación y la disciplina, eso tiene que ver con cómo te manejás en la vida. La danza me marcó y si uno sabe cuál es su pasión lo hace, es un esfuerzo con placer, por eso deseo que la gente no pase por esta vida sin descubrir su pasión. En este momento en que todo pasa por lo que tenés y valés, quiero reeducar en la relación con la familia. La disciplina de la danza también, pero la esencia es tu sangre, y eso se perdió, no hay respeto.

El show mediático aportó a ese estado de las cosas...

Lamentablemente el show mediático influye y se sigue consumiendo, el tema es hasta cuándo. Ahora es ser canchero. Recuerdo la educación de Juan Carlos Badía, Tato Bores, Julio Bocca, Norma Aleandro, cuando comencé mi carrera en el Maipo con Patalano, Pinti, Les Luthier, su arte... me genera mucha angustia ver cómo se desbarrancó eso, pero sigo adelante. Nos quejamos todos y nadie hace nada. Hay que accionar. Igual sé que hay un momento en que cansa remar y cuesta ver para dónde va todo esta situación.