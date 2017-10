"En el medio hay mentira y yo soy una guerrera"

15/10/2017 -

"Siempre fui muy activa y tengo esa pasión y amor por lo que hago. El arte es sanador", expresó Fidalgo.

¿Sentiste alguna vez que el medio te obligó a aparentar algo que no eras?

Yo siempre soy fiel a lo que quiero y a lo que siento, si fallo, lo hago consciente. Lo importante de cada persona es la autenticidad, no me gusta la gente tibia. En el medio hay mucha mentira y cuando sos sincera, te catalogan de rara. No voy a muchos eventos porque no me gusta hablar de algo que no me sirva. Igual lo único que tengo en claro es que en la próxima vida voy a elegir lo mismo. Soy una guerrera y muy perseverante, tuve más no que sí.