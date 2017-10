Quiere ayudar a que la gente descubra la pasión

15/10/2017 -

"Mi objetivo es ayudar a que la gente descubra su pasión y encuentro en la danza un canal para lograrlo. La fama tiene que servir para colaborar y no para las pestañas postizas", enfatiza la bailarina, directora y productora,

¿Sentís este programa como una bocanada de aire fresco?

Sí, es ponerle ese brillo a la opacidad. El agua podrida tiene que salir y la cristalina tiene que aparecer. Apuesto a eso y al trabajo en equipo. Busco la justicia.

¿Cómo te sienta este rol de conductora?

Me pone nerviosa porque quiero que todo esté perfecto, pero me genera un nervio distinto al del baile porque en el programa soy yo, no tengo que cuidar la coreografía o el baile. En el teatro todo es bajo un guión, sos vos desde otro lugar, al igual que en los "Bailando...", y acá soy yo como lo hago en mis escuelas o en casa, es mostrarme tal cual soy. No hay que aparentar nada porque no hay nada preparado.