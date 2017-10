Alicia reveló cómo recibió el legado de hacer a la Shalu

15/10/2017 -

Alicia Alba recuerda con emoción el día en que pudo, finalmente, darle "vida" propia a "Doña Shalu", ese personaje entrañable que había inmortalizado su madre, Graciela Alicia López. "A mí me ha pasado como a las copleras del norte que en su lecho de muerte les pasan las virtudes de coplear a sus hijas.

Las hijas, hasta que sus mamás viven no han tenido el permiso de hacerlo.

Entonces, me ha pasado así, mi mamita se enfermó y a mí, automáticamente, me ha salido la Shalu", destacó en su diálogo con EL LIBERAL.

Evocó que, antes, por más que se esmerara en personificar a "Doña Shalu", no podía imitarla en absoluto.

"Mi hermano (Juan Alba, actual libretista) se reía porque, antes de la muerte de mi mamá, ya trataba de hacer la Shalu y no me salía. Todo me salía horrible".

"Ahora, gracias a Dios, me sale perfecto. Hay gente que me dice que sale igualita mi caracterización, pero hay gente que la adora a la verdadera Shalu y me dicen que como ella no va a haber otra. Realmente, es un gran compromiso el que tengo al haber recibido este legado de mi mamita. No es fácil caracterizarla, pero ahí estamos trabajándolo día a día", remarcó Alicia.

"También, gracias a Dios, no sólo voy recreando su obra sino también creando cositas de ‘Doña Shalu’, a quien la llevo en la sangre. Ella nos ha hecho amar el monte santiagueño desde pequeños", dijo.

En cuanto a la inclinación por la actuación de su hija Trilce y de sus nietas Jazz y Amanda, dijo que "todo se ha dado naturalmente. Siempre digo que era algo lógico que me iba a pasar porque mi hija se ha criado en un hogar de artistas no le ha resultado difícil. En la recreación de ‘Doña Shalu’ que yo hago, Trilce hace de la Rosenda, personaje que yo hacía cuando mi mamá hacía ‘Doña Shalu’ y que llevamos al escenario en el Centro Cultural Gral. San Martín, de Las Termas".