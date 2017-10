Stella en el Día de la Madre, sigue buscando a su hijo Santiago Maldonado

Hoy 10:27 -

"A Santiago se lo llevó Gendarmería. Se lo llevaron sólo porque estaba ahí. Porque había ido a despedirse de un amigo. Lo que nosotros queremos es que nos digan dónde está. Que aparezca. Porque nosotros no podemos más. Estas cosas no pueden pasar". La frase es de Stella Maris Peloso, la madre de Santiago Maldonado. Y no es una frase reciente, sin embargo sigue tan vigente como cuando la pronunciO.

Stella se lo dijo a La Nación, apenas unos 20 días después de su desaparición y este domingo, cuando se cumplen 76 días desde su desaparición y mientras se celebra un nuevo Día de la Madre en la mayoría de los hogares argentinos, en la casa de los Maldonado las preguntas siguen sin respuestas y el reclamo permanece intacto.

Stella vive junto a su esposo Enrique Maldonado en el Barrio Obrero de 25 de Mayo. Desde el 1° de agosto pasado, cuando la Gendarmería reprimió en la Pu Lof de Cushamen y se llevó a Santiago esperan que les digan dónde está su hijo. De la noche a la mañana el joven de 28 años se convirtió en la imagen de las víctimas de la violencia institucional y su caso es objeto de preocupación en organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sin embargo desde el gobierno nacional todavía no sólo no le brindaron ninguna respuesta a esta madre que espera sino que por el contrario el oficialismo intentó por todos los medios desviar la atención de la principal hipótesis, la desaparición forzada a manos de la Gendarmería, para intentar instalar otras teorías que, una a una, se fueron cayendo por su propio peso. A pesar de ello, la primera candidata a diputada nacional del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, no se sonrojó días atrás al asegurar que "hay un 20% de probabilidades de que Santiago esté en Chile".