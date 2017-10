Superliga: Boca Juniors visita a Patronato

Fotos Boca Juniors visita a Patronato.

Hoy 11:56

Boca Juniors, líder de la Superliga con puntaje ideal, visitará a Patronato en Entre Ríos. El xeneize se presentará en Paraná de manera oficial después de 39 años. El partido comenzará a las 20.05, será arbitrado por Facundo Tello y la TV a cargo de Fox Sport 2 y Fox Sports Premium.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto es líder con 15 puntos. Para el duelo de hoy no podrá contar con Edwin Cardona, expulsado el último partido ante Chacarita, ni Fernando Gago, lesionado con la selección argentina, quien tendrá por lo menos seis meses de recuperación. Además no contará con Paolo Goltz, quien presentó una lesión muscular y no estará en Paraná para liderar desde atrás.

Con ese panorama, Guillermo introducirá cuatro cambios: Vergini por Goltz, Nahitán Nandez por Gago y Espinoza en el lugar de Cardona. Además, en el fondo de la cancha, Leonardo Jara regresará en lugar de Gino Peruzzi.



Patronato, con una campaña irregular de 9 puntos, viene de caer en Córdoba ante Talleres (1-0) pero en Paraná suele hacerse fuerte y la visita de Boca le generó además una motivación especial, de hecho toda la provincia se movilizó por el partido al punto de que se agotaron las entradas y habrá hinchas con el corazón dividido entre los dos clubes.

En cuanto al equipo, el entrenador Juan Pablo Pumpido tiene previsto realizar una sola modificación: Alberto Contrera en reemplazo de Blas Cáceres, afectado por una contractura.

La última visita de Boca a Paraná fue en 1978, en el partido jugado el 8 de noviembre por el campeonato Nacional que fue arbitrado por Arturo Ithurralde y que ganó 2-0 con los goles anotados por Ricardo Alonso a los 15 minutos de iniciado el partido con un tiro libre, y de Mario Armando Husillos a los 43 del complemento.

Probables formaciones:

Patronato: Sebastián Bértoli; Rodrigo Arciero, Luca Sosa, Renzo Vera y Lucas Márquez; Marcelo Guzmán, Damián Lemos, Julián Marchioni y Alberto Contrera; Adrián Balboa y Sebastián Ribas. DT: Juan Pablo Pumpido.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Espinoza, Darío Benedetto y Cristian Pavón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Arbitro: Facundo Tello