La OEA despidió al ex fiscal Moreno Ocampo

Fotos Luis Moreno Ocampo, cuando era funcionario de la OEA.

Hoy 15:43 -

El ex fiscal adjunto del Juicio a la Juntas y el primer fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, ya no estará al frente de la investigación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, según anunció el organismo continental, apenas días después de que la prensa revelara que el jurista tuvo cuentas offshore en paraísos fiscales.

Te recomendamos: Denuncian al ex fiscal Moreno Ocampo por cuentas offshore

"La OEA desea agradecer al asesor especial Luis Moreno Ocampo sus contribuciones en el diseño y puesta en marcha del proceso de investigación de la OEA", explicó la OEA en un comunicado, sin dar más detalles sobre las razones de su salida, un día antes de retomar las audiencias por esta investigación, que ahora quedará a cargo de tres expertos independientes, que definirán si existen pruebas y bases legales para denunciar al gobierno de Venezuela de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en La Haya.

"El 16 de octubre, el Panel Independiente de Expertos Internacionales asumirá sus responsabilidades y recibirá las presentaciones de víctimas y otros actores relevantes e interesados en las sesiones sobre la situación en Venezuela", agregó la OEA.

El panel estará formado por el ex ministro de Justicia de Canadá Irwin Cotler; el argentino Santiago Cantón, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el costarricense Manuel Ventura Robles, ex juez de la Corte Internamericana de Derechos Humanos.