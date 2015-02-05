CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Octubre 2017

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

16/10/2017 -

CANAL 7

06.55 PAUSA EN FAMILIA

07.00 BUEN LUNES

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 BOB ESPONJA

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

13.00 EL NOTICIERO DE LA

GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

15.00 TÓMBOLA VESPERTINA

15.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

(CONTINÚA)

16.00 ELIF

17.15 MAR DE AMORES

19.00 CORTÁ POR LOZANO

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.25 MARCELO ARCE Y LA

MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)

23.00 GOLPE AL CORAZÓN

00.15 NOTICAMPI

00.30 #HASHTAGVIAJEROS

00.45 STAFF

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.15 INTRATABLES

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 VINO EL AMOR

16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA

TIERRA

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

12.00 EN ARMONÍA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FÓRUM

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 BÁSQUET POR EL 14: RED

STAR vs. DEFENSORES DEL SUD (F)

16.30 TELÓN ABIERTO

17.00 ESTUDIO ABIERTO

17.30 PLANETA OCEANO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA.

vs. DEFENSORES DE BELGRANO

20.30 LOS OJOS DE IVANA

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 VIVIR SANTIAGO

CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS

13.30 EN PLENITUD

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 EN BOCA DE TODOS

15.30 CINE EXPRESS

17.00 SEGURIDAD VIAL

17.30 ALGO EN COMÚN

21.00 NOTI EXPRESS

PELÍCULAS

CINEMAX

02.21 INACTIVIDAD PARANORMAL 2

04.00 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS

PAREJAS

04.26 NUEVAMENTE AL ACECHO

06.31 SEMBRADORES DE OPTIMISMO HAITÍ

06.46 SALVANDO MI MAÑANA - PARTE 03

07.14 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS

PAREJAS

07.42 ALMA DE HÉROES

10.23 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

12.48 LA ÚLTIMA PELEA

15.35 LÍNEA DE EMERGENCIA

17.23 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO

19.23 TRON. EL LEGADO

21.49 OLIMPO BAJO FUEGO

TNT

03.19 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

05.02 TNT BUZZ

08.43 BOWFINGER. EL DIRECTOR CHIFLADO

10.33 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE

13.02 GOLPE Y FUGA

14.57 VIVIENDO CON MI EX

17.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III

19.00 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018

21.05 MALÉFICA

23.00 UN GALLO PARA

ESCULAPIO

00.31 INFRAMUNDO. EL

DESPERTAR

TCM

00.48 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO

02.29 BLADE. TRINITY

05.00 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

05.50 LA PANTERA ROSA

06.20 ALF

06.46 ALF

07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

07.38 LA NIÑERA

08.04 XENA. LA PRINCESA

GUERRERA

08.54 ALF

09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

09.46 LA NIÑERA

10.12 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL

CORRECAMINOS

12.02 EN LA LÍNEA DE FUEGO

14.25 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY

16.55 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

19.16 D-TOX

21.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO

22.49 BLADE. TRINITY

SPACE

00.07 CARACORTADA

03.07 EL DELATOR

06.00 EL PROTEGIDO

07.36 GUARDIANES DE ALTA MAR

10.24 NIÑERA A PRUEBA DE BALAS

12.12 HIJOS DE LA MAFIA

13.59 RÁPIDO Y FURIOSO

18.08 GETAWAY

19.54 COLOMBIANA

22.00 EL CÉSAR

23.40 HACKER. AMENAZA EN LA RED


A DÓNDE IR

CINE RENZI

(BESARES 186)

* HOY, A LAS 22, PROYECTARÁN

“LA CORDILLERA”, CON RICARDO

DARÍN Y DOLORES FONZI.

* HOY, A LAS 20:50, ESTRENO

DEL FILME ARGENTINO “NO TE

OLVIDES DE MÍ”.

HOY, A LAS 16.30 Y A LAS 18,

PROYECCIÓN DE “EMOJI: LA

PELÍCULA”.

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

* VIERNES 27, A LAS 21.30,

CONCIERTO SINFÓNICO DE

SERGIO JUÁREZ.

* SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL

LAGO DE LOS CISNES”, CON EL

BALLET FOCHESATO.

* JUEVES 23, A LAS 22, THE

BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30

AÑOS DE HOMENAJE”.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+VIERNES 20 A LAS 22, “CONJURADOS”,

AUTORES SANTIAGUEÑOS

PRESENTA 8 OBRAS

TEATRALES BREVES.

CASA TERRAVIVA

(SAN MARTÍN Y SANTA FE)

VIERNES 20, A LAS 22, SE

REALIZARÁ LA PEÑA DEL

NORTE. ACTUARÁN BRUNO

ARIAS, “TURAYQUI”, “DELESTERO”,

LUCAS CÁCERES Y RODRI

SALVATIERRA.


CINES

SUNSTAR

LEGO NINJAGO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

HOY AL 18/10 -19:15 (Cast)

LÍNEA MORTAL (2D):

TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)

22:20 (subt)

IT (2D):

TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)

19:15 (Cast) 22:15 (Subt)

CONDORITO (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

15:00 (Cast) 17:00 (Cast)

CONDORITO (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

14:10 (Cast) 16:00 (Cast) 17:50 (Cast)

19:45 (Cast)

BLADE RUNNER 2049 (3D):

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

21:35 (Subt)

DESEARÁS AL HOMBRE DE

TU HERMANA (2D):

SUSPENSO (+18 AÑOS)

19:40 (Cast) 22:35 (Cast)

EL MUÑECO DE NIEVE (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

14:30 (Subt) 17:00 (Subt)

KINGSMAN EL CÍRCULO

DORADO (2D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

14:00 (Cast) 16:45 (Cast)

KINGSMAN EL CÍRCULO

DORADO (3D):

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19:30 (Cast) 22:15 (Subt)

MY LITTLE PONY LA PELÍ-

CULA (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

14:30 (Cast) 16:50 (Cast)

HÍPER LIBERTAD

IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía

de un adulto)

CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 - 22:40

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

CONDORITO ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS

DÍAS) CASTELLANO 3D 17:40- (TODOS

LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

KINGSMAN: EL CÍRCULO

DORADO MAYORES 13 AÑOS C/

Reserva(compañía de un adulto)

ESTRENO

CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS

DÍAS)

CASTELLANO 3D 19:30 - 22:20

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS

(compañía de un adulto) ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00

(TODOS LOS DÍAS)

Lunes, martes y miércoles $65

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de Octubre 2017

También te puede interesar