CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Octubre 2017
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
Por El Liberal
16/10/2017 -
CANAL 7
06.55 PAUSA EN FAMILIA
07.00 BUEN LUNES
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 BOB ESPONJA
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
13.00 EL NOTICIERO DE LA
GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
15.00 TÓMBOLA VESPERTINA
15.15 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
(CONTINÚA)
16.00 ELIF
17.15 MAR DE AMORES
19.00 CORTÁ POR LOZANO
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.25 MARCELO ARCE Y LA
MÚSICA DE TODOS LOS TIEMPOS
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 EL SULTÁN (CONTINÚA)
23.00 GOLPE AL CORAZÓN
00.15 NOTICAMPI
00.30 #HASHTAGVIAJEROS
00.45 STAFF
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.15 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 VINO EL AMOR
16.30 MI ADORABLE MALDICIÓN
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA
TIERRA
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
12.00 EN ARMONÍA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FÓRUM
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 BÁSQUET POR EL 14: RED
STAR vs. DEFENSORES DEL SUD (F)
16.30 TELÓN ABIERTO
17.00 ESTUDIO ABIERTO
17.30 PLANETA OCEANO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA.
vs. DEFENSORES DE BELGRANO
20.30 LOS OJOS DE IVANA
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS
13.30 EN PLENITUD
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 EN BOCA DE TODOS
15.30 CINE EXPRESS
17.00 SEGURIDAD VIAL
17.30 ALGO EN COMÚN
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
02.21 INACTIVIDAD PARANORMAL 2
04.00 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS
PAREJAS
04.26 NUEVAMENTE AL ACECHO
06.31 SEMBRADORES DE OPTIMISMO HAITÍ
06.46 SALVANDO MI MAÑANA - PARTE 03
07.14 ESPECIAL - LA VIDA SECRETA DE LAS
PAREJAS
07.42 ALMA DE HÉROES
10.23 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
12.48 LA ÚLTIMA PELEA
15.35 LÍNEA DE EMERGENCIA
17.23 MÁS RÁPIDO MÁS FURIOSO
19.23 TRON. EL LEGADO
21.49 OLIMPO BAJO FUEGO
TNT
03.19 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
05.02 TNT BUZZ
08.43 BOWFINGER. EL DIRECTOR CHIFLADO
10.33 EL ÚLTIMO GRAN HÉROE
13.02 GOLPE Y FUGA
14.57 VIVIENDO CON MI EX
17.00 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE III
19.00 FECHA 6 - SUPERLIGA 2017/2018
21.05 MALÉFICA
23.00 UN GALLO PARA
ESCULAPIO
00.31 INFRAMUNDO. EL
DESPERTAR
TCM
00.48 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
02.29 BLADE. TRINITY
05.00 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
05.50 LA PANTERA ROSA
06.20 ALF
06.46 ALF
07.12 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
07.38 LA NIÑERA
08.04 XENA. LA PRINCESA
GUERRERA
08.54 ALF
09.20 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
09.46 LA NIÑERA
10.12 LA PELÍCULA DE BUGS BUNNY Y EL
CORRECAMINOS
12.02 EN LA LÍNEA DE FUEGO
14.25 EL FUGITIVO FUERA DE LA LEY
16.55 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
19.16 D-TOX
21.00 RESIDENT EVIL. EL HUÉSPED MALDITO
22.49 BLADE. TRINITY
SPACE
00.07 CARACORTADA
03.07 EL DELATOR
06.00 EL PROTEGIDO
07.36 GUARDIANES DE ALTA MAR
10.24 NIÑERA A PRUEBA DE BALAS
12.12 HIJOS DE LA MAFIA
13.59 RÁPIDO Y FURIOSO
18.08 GETAWAY
19.54 COLOMBIANA
22.00 EL CÉSAR
23.40 HACKER. AMENAZA EN LA RED
A DÓNDE IR
CINE RENZI
(BESARES 186)
* HOY, A LAS 22, PROYECTARÁN
“LA CORDILLERA”, CON RICARDO
DARÍN Y DOLORES FONZI.
* HOY, A LAS 20:50, ESTRENO
DEL FILME ARGENTINO “NO TE
OLVIDES DE MÍ”.
HOY, A LAS 16.30 Y A LAS 18,
PROYECCIÓN DE “EMOJI: LA
PELÍCULA”.
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
* VIERNES 27, A LAS 21.30,
CONCIERTO SINFÓNICO DE
SERGIO JUÁREZ.
* SÁBADO 28, A LAS 21.30, “EL
LAGO DE LOS CISNES”, CON EL
BALLET FOCHESATO.
* JUEVES 23, A LAS 22, THE
BEATS OFRECERÁ EL SHOW “30
AÑOS DE HOMENAJE”.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+VIERNES 20 A LAS 22, “CONJURADOS”,
AUTORES SANTIAGUEÑOS
PRESENTA 8 OBRAS
TEATRALES BREVES.
CASA TERRAVIVA
(SAN MARTÍN Y SANTA FE)
VIERNES 20, A LAS 22, SE
REALIZARÁ LA PEÑA DEL
NORTE. ACTUARÁN BRUNO
ARIAS, “TURAYQUI”, “DELESTERO”,
LUCAS CÁCERES Y RODRI
SALVATIERRA.
CINES
SUNSTAR
LEGO NINJAGO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
HOY AL 18/10 -19:15 (Cast)
LÍNEA MORTAL (2D):
TERROR, DRAMA (+ 13 AÑOS)
22:20 (subt)
IT (2D):
TERROR, DRAMA (+ 16 AÑOS)
19:15 (Cast) 22:15 (Subt)
CONDORITO (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
15:00 (Cast) 17:00 (Cast)
CONDORITO (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
14:10 (Cast) 16:00 (Cast) 17:50 (Cast)
19:45 (Cast)
BLADE RUNNER 2049 (3D):
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
21:35 (Subt)
DESEARÁS AL HOMBRE DE
TU HERMANA (2D):
SUSPENSO (+18 AÑOS)
19:40 (Cast) 22:35 (Cast)
EL MUÑECO DE NIEVE (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
14:30 (Subt) 17:00 (Subt)
KINGSMAN EL CÍRCULO
DORADO (2D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
14:00 (Cast) 16:45 (Cast)
KINGSMAN EL CÍRCULO
DORADO (3D):
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
19:30 (Cast) 22:15 (Subt)
MY LITTLE PONY LA PELÍ-
CULA (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
14:30 (Cast) 16:50 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
IT (ESO) MAY 16 AÑOS (compañía
de un adulto)
CASTELLANO 2D 17:20 - 20:00 - 22:40
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
CONDORITO ATP ESTRENO
CASTELLANO 2D 18:20- (TODOS LOS
DÍAS) CASTELLANO 3D 17:40- (TODOS
LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
KINGSMAN: EL CÍRCULO
DORADO MAYORES 13 AÑOS C/
Reserva(compañía de un adulto)
ESTRENO
CASTELLANO 2D 22:30 (TODOS LOS
DÍAS)
CASTELLANO 3D 19:30 - 22:20
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65
LÍNEA MORTAL APTA 16 AÑOS
(compañía de un adulto) ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:30 - 23:00
(TODOS LOS DÍAS)
Lunes, martes y miércoles $65