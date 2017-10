FÚNEBRES | 16 de Octubre de 2017

16/10/2017 -

FALLECIMIENTOS

- Rodolfo Alberto Concha

- Ramón Rosa Soria

- Ricardo Santos Toscano

- Marcelo Enrique Uñates

- Juan Guillermo Jiménez (Loreto)

- Haydée del Valle López (La Banda)

Sepelios Participaciones

CONCHA, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su esposa Hilda Isabel Maldonado de Concha, sus hijos Rodolfo, Carlos, Luján, Marcela; hijo político Franco Bravo y nietos Ian Jesús y Valdimir Collado. Sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio Los Flores. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CONCHA, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza, Delegados y sub comisión de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio y que sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio Los Flores. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia REALIZ. POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CONCHA, RODOLFO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Dedé, Claudia, Gustavo e Ignacio acompañan en el dolor a su esposa, hijos y nietos y que reconfortados con la esperanza de saber que Alberto descansa junto a Dios y a la Virgen elevamos oraciones en su memoria.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. La comunidad educativa del Instituto la Sagrada Familia participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Gene integrante de la Liga de Madres de la Pquia. Virgen de la Pilar, promotora de la creación del colegio, acompaña a su familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Orfi, tus sobrinos Graciela, y Osvaldo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la tía Gene y acompañan a su flia. en tan doloroso momento.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Los amigos de su hijo Jorge; Cacho, Roberto, Raúl, Hugo, Choco, Laga, Gallego, Pepe, Vicente, Tom. Martinez y Claudio, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Esther Abdala de Esper e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Dante, Norma y Marisa Campos participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este momento de dolor. Que descanse en paz.

GARCÍA VALLEJO DE ESPER, GENEROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. ¡Vieja bendita! Vecina querida, amigaza, maestra de la vida, faro luminoso en toda ocasión, tu fuerza traspasaba los muros de las angustias y alegrías de quiénes acudíamos a ti. Mucho te agradezco! Jamás te olvidaremos. Lady Delfina Teleña e hijos participan con sentido pesar tu partida y elevan oraciones por el descanso eterno de tu alma.

MANSILLA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frio queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo tambien el deseo porque cada dia es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Su hija Myriam, su hijo politico Sergio, sus nietos Ale, Dani, Belen y Ema.

MANSILLA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Madre hoy te fuiste llevando un pedazo de mi corazón. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros y por todos lo que te necesitaron. Ahora sos mi ángel. Descansa ya mamá. Su hija Elsa, tu hijo político Arnaldo y tus nietos Matias y Mia.

MANSILLA, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Pedro Pío Lofiego, Silvia Graciela Verdugo de Lofiego, sus hijos: Daniela Estefanía, Juan José y Marco Fabrizio, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Miriam y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTIVERO, EDUARDO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Gustavo Javier y Carolina Bravo Morales, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Ale. Elevan oraciones en su memoria.

MONTIVERO, EDUARDO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Lilia Morales, Marta Vera, amigos de sus padres Lucho y Cuty, participan con profundo dolor el fallecimiento de su hijo.

MONTIVERO, EDUARDO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Miembros de la comisión directiva del Sindicato Unión de Obreros empleados Municipal Capital participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Alejandro Montivero miembro de dicha comisión. Acompañamos a toda su familia en tan difícil momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Hermana ya descansas en paz junto a nuestros Padres. Te quiero. Su hermano Sandro, su esposa Lorena Lescano Raed e hijas Maithena y Brunella participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Hoy tu sonrisa se ha vuelto eterna y nos iluminará desde donde estés siempre, que nada apague jamás nuestra alegría al recordarte. Su hermano Grilli, sobrinos y cuñada, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el i9ngrreso al Reino de los Bienaventurados". Sus hermanos políticos Magali y René, sobrinos y flia., Constanza, Gustavo, Paola y Nahite, Pablo, Blanca, Pablito y Nahuel, Gianina, Diego, Martina y Candela, participan con dolor su fallecimiento.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Cuanto lamentamos tu partida pero el Señor lo dispuso así y te eligió. Acompañamos a tu flia. en este momento de dolor. Gringo Lescano, Zuly Raed, sus hijos Aldo y Jimena, Lorena y Sandro, participan con profundo dolor su fallecimiento. ruegan oraciones.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Sus compañeras Luciana Diaz Gallardo y Mirta Ruchelli, acompañan a Rubén en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Tu sonrisa y tu simpatía quedará en nuestras memorias. Tus compas de promo 82 Educación Física, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Que la Providencia Divina y el Universo Infinito te reciba y te de el descanso eterno. Ale Anzani y flia. Ruegan por su alma.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Tu hermana del corazón Susana y tus amigos Cacho, Pollo, Oso, Mako, Nahuel, Andrea, Natalia, Romina, Francisco y Gerónimo acompañan con profundo dolor a su flia.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Querida Analy, fiel compañera, amiga, siempre con una sonrisa alegrando el día a todos, te vamos a extrañar. Tu compañero de años Cacho Banegas y Sra., Susana Banegas, Patricia Banegas, Cristian Suarez, Mati y Emi, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Dr. Pablo Ramón Lucatelli, presidente de la Federación Santiagueña de Hockey y los consejeros de la Institución Provincial, acompañan al Prof. Rubén Matos por la pérdida irreparable de su esposa y Madre de nuestros entrenadores Alex y Melany. Que Dios la reciba en sus brazos.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Mirta Campuzano, Vice Presidenta de la Comisión de Seleccionados de la Fesah, Acompaña al Prof. Rubén Matos Head Coach de los Seleccionados por la perdida irreparable de su esposa y Madre de los Entrenadores Melany y Alex. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Ing. Pablo Roverini, Presidente de Old Lioni Rugby Club y el Consejo Directivo del Club, acompañan al Preparador físico Alex Matos por la pedida irreparable de su Madre y esposa del Prof. Rubén Matos. Que Dios la reciba en sus brazos.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. C.P.N. Rafael Pirlo, Presidente de la Asociación Tucumana de Hockey y vice Presidente de la Confederación Argentina de Hockey, acompaña al amigo Rubén y sus hijos por la pérdida irreparable de su esposa. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Ing. Cecilia Iturralde Consejera de la Confederación Argentina de Hockey, acompaña a Rubén y a sus hijos Eric, Alex y Melany por la pérdida irreparable en su familia. Que Dios la reciba en sus brazos a la Mamá.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Dr. Pablo Ramón Lucatelli, presidente de UAHNOA y los Consejeros de la Institución Regional. Acompañamos al Prof. Rubén Matos por la pérdida irreparable de su esposa. Que Dios la reciba en sus brazos.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Sus amigos Piqui, Sussana e hijos, acompañan a Sarita, Lorena y Martina en tan dolorosa perdida y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. La Comunidad Educativa del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida profesora Analy. Rogamos oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Personal de la Escuela San Vicente, participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. El Grupo de Profesoras Jubiladas de Educación Física, acompañan al colega profesor Rubén Matos e hijos y demás familiares en tan profundo dolor por el fallecimiento de su esposa. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Que el Señor te bendiga y guarde, te ilumine con su rosto y tenga misericordia de ti". Te mire con dulzura y amor y te conceda paz eterna". Dirección de la Carrera de Educación Física del ISPP Nº 1, acompaña en su dolor a su colega Prof. Rubén Matos y flia.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Que el Señor te bendiga y guarde, te ilumine con su rostro y tenga misericordia de ti, te mire con dulzura y amor y te conceda paz eterna". La Dirección de la Carrera de E. F. del ISPP Nº 1, acompaña en su dolor a su hijo Jair Matos alumno de 1º año.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Que el Señor te bendiga y guarde, te ilumine con su rostro y tenga misericordia de ti., Te mire con dulzura y amor y te conceda paz eterna". Sus colegas Walter Jaimes, Norma Acuña y flia., acompañan a su colega Rubén e hijos en su dolor.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Por la senda toda espina del vivir, que Dios te ha dado, tu caminaste con la risa entre tus labios, con la cruz de tus dolores sobre el hombro y las tristezas sobre el ánimo, altamente satisfecha, santamente resignada , la cumbre subiste con los ojos en el cielo, con la risa entre los labios". Participan con gran dolor el fallecimiento de la mamá de Alex Matos; Pelu y Edu Padilla, sus hijas Celeste Padilla, M. Jose y Rodolfo, Silvia y Matías, Eugenia, y Florencia.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Tu partida nos lastima el alma. Siempre en nuestro recuerdo. Compañeros promoción 80 de la Escuela Norma Dr. José B. Gorostiaga, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Sandra Ruiz Paz, sus hijas Aldana y Agostina acompañan en este momento de dolor a su esposo Rubén, hijos y familiares. Nada que decir, nuestro cariño quedará intacto en el tiempo. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. El SUPEF (Sindicato Unión de Profesionales de Educación Física), participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Analy. Acompañamos en este momento triste a su esposo Rubén, sus hijos y flia., Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Adriana Garnica, sus hijas Emilia y Virginia acompañan en este momento de dolor a Rubén, hijos y familia. Elevan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Señor ya está ante Ti, recíbela en tu Reino". Viviana, Sandra y Wil Gómez, participan con profundo dolor el fallecimiento de la esposa de su primo hermano Rubén Matos. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hermana política Anabel Matos, su esposo Lucas N. Zerdan, sus hijos Anicel (a), y Lucas E. Zerdan, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Jugadores y entrenador de la División Intermedia Classic de Hockey del Santiago Lawn Tenis club, participan su fallecimiento y acompañan a Rubén, Melari y demás familiares en este doloroso momento.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Nancy Sosa, Agostina Abella, Lucia Abella y Adolfo Paradelo, participan con profundo pesar su fallecimiento, Haz que brille Señor para ella, la luz que no tiene fin. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus ex compañeras del colegio Nuestra Señora de la Misericordia: Nena, María Luisa, Chiqui, María Esther, Marta, Eline, Guguy, Chilu, Tere, Cristina y Claudia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. El Departamento de Educación Física de la escuela Normal Manuel Belgrano participa con dolor el fallecimiento de la esposa del compañero y amigo Prof. Rubén Matos. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Florencia Dargoltz, Lastenia Noriega Dargoltz e Ignacio Paredes, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Tus amigas: Carolina, Nancy, Florencia, Maria Marta, Alejandra, Adriana. Josefina, Claudia, participan con profundo dolor su partida y rogamos oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. María Inés Martinelli y flia., participa con pesar el fallecimiento de la esposa de Rubén y Mamá de Alex y Mela acompañando a toda la flia. en este momento de dolor.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. La Sub Comisión y el Cuerpo Técnico de SLTC Hockey, participan con pesar el fallecimiento de la Mamá de la Jugadora del Plantel Superior Melany Matos y toda su flia. Que descanses en paz Analy.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. La 1º Div. de Hockey del SLTC acompañan a su hija Melany y a toda la flia. Matos en este momento. Rogamos al Señor la reciba a su lado en paz y la colme de bendiciones.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Amiga te despedimos con mucho dolor y tristeza. Olguita Nellem, Nora Reimundi, Rosy Mansilla, Stella Coronel, Naty y Luly y Bica participan con dolor su fallecimiento. Que el Señor de resignación a su flia.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Señor ya está ante ti recíbela en tus brazos". Sus amigas Sara y Nair Moisés Kofler, Fernando Moisés, Ore, Lucas, Seba y Gea, participan con profundo dolor tu partida y acompañan a sus hijos y esposo en su dolor.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañan en el dolor a la flia. Matos; Profesores Rossi, Lezana, Mansilla, Cuba y familia.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "El Señor te reciba en sus brazos y te de la paz eterna". José Cuello y flia., participan con dolor el fallecimiento de su amiga y vecina Analy. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Carlos Raúl Sarmiento y flia., acompañan a su esposo e hijos en el dolor de su partida. Ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Sus vecinos y amigos: Carlos Alberto, Julia Alicia y José Ricardo Maccio, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos Grillo y Sandro y familias. Ruegan una oración en su querida memoria.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. José Ricardo Maccio e Ileana Villavicencio acompañan con dolor a su esposo Rubén y sus hijos rogando pronta resignación para toda su familia.

MORALES, ANALY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Participan Claudia Gelid, su esposo Raúl Lorenzo y sus hijos Raulito y Luisina. Ruegan una oración en su memoria.

PANDOLFI, MANUEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/17|. Ing. Luis Alberto Paredes y flia., participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo dilecto Manuel y acompañan en este triste mo0mento a Chiqui, Yeyi y a sus hijos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SORIA, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Sus hijas: Noemi y Sandra, su hijo pol.: Rubén y nietos, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. Org. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SORIA, RAMÓN ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. El Personal Directivo, Docente y Personal de Maestranza de Nivel Inicial de la Escuela Normal Superior Dr. José B. Gorostiaga acompaña con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente Noemí Soria. Ruegan una oración en su memoria.

TOSCANO, RICARDO SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/17|. Su esposa Mónica Rossi, sus hijos María, Martín y César; hijo político Leandro, nietos Guillermina, Agustín, Santino y Luz. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. Cobertura Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 42197.

UÑATES, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su esposa Andrea, sus hijos Brisa y Damaris; sus hermanos Rubén, Jorge, Ana, y Roger; sus cuñadas Isabel, Silvia, Hugo y sobrinos. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de los Flores. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162 - TEL 42197.

UÑATES, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su esposa Andrea, sus hijos Brisa, Damaris y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Los Flores.

UÑATES, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su hermana Ana, su esposo Hugo, sus hijos Giuliana y Tamara; y su hermano Roger participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

UÑATES, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su hermano Jorge, su esposa Silvia y sus hijos Mayra, Lionel y Facundo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

UÑATES, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su hermano Rubén, su esposa Isabel, sus hijos Enzo, Cinthia y Belén participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

UÑATES, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su sobrina Cinthia, su esposo Álvaro y su sobrino Lautaro participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

UÑATES, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Sus sobrinos Enzo, Vanina y Kiarita participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Marcelo. Elevan oraciones en su memoria.

UÑATES, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Ing. Manuel Aznares y familia participan con dolor el fallecimiento del hermano de Rubén. Ruegan oraciones en su memoria

UÑATES, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Compañeros de su hermano Rubén de la sección Rotativa del Diario el Liberal participan con dolor su fallecimiento . Elevan oraciones en su memoria.

UÑATES, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Directivos y personal de diario El Liberal S.A. participan con dolor el fallecimiento del hermano de su empleado Rubén Uñates. Ruegan oraciones en su memoria.

UÑATES, MARCELO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Blanca Ramos lamenta con profundo dolor el fallecimiento del hermano de Rubén, tío de Enzo, Vanina y Kiarita. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ARANDA DE OVEJERO, MARÍA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Hoy hace tres meses que no estás con nosotros físicamente pero vives cada día cada minuto en nuestros corazones, recuerdos hermosos que pasábamos juntos con nuestras familias. Su esposo Rubén Ovejero, sus hijos Diego y Exequiel, su padre, hermanos, cuñados invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERO DE BATTÁN, JOSEFA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/12|. Querida mamá, hoy se cumplen 5 años de tu partida a la Casa del Señor. Te extrañamos y te recordamos en cada momento de nuestras vidas. Tus hijos Armando Battán y Marta Maldonado; José Battán y Marta Labate, tus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy las 21 en el convento Sto. Domingo.

MÁRQUEZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/10|. Te fuiste al Cielo sin avisar y me quedé sin entender porqué tuviste que irte. Te busco en el día, te busco en la noche y no te encuentro, la impotencia nos vuelve locos, vivimos en un continuo llanto de sufrimiento, pero se que no estás y mi corazón no se resigna. Me haré la idea de tu muerte, no fue una despedida. Que descanses en paz. Sus padres Lila y Juan; sus hijas Aldana y Ludmila; sus hermanos Mercedes, Jenny, Héctor y Eduardo y demás familiares invitan a la misa que se realizará en la iglesia Santa Rita a las 19.30 hs. del Bº Jorge Newbery al cumplirse 7 años de su partida.

ORELLANA, CLARA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/09|. Madre: no puedo despertar de este mal sueño, el dolor de tu ausencia es muy fuerte. Le pido a Dios que me dé resignación y fortaleza para seguir adelante. Te extraño mami. Sus hijos Mari, Roque del Carmen y José Alberto y respectivas familias, hijo político Héctor, sus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará el día martes 17/10 a las 9.30 hs en Catedral Basílica al cumplir 8 años de su partida.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

LOPEZ, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/17|. Te fuiste de aqui dejando un vacío enorme en nuestros corazones, nos quedamos con los mejores recuerdos de vos y así va a ser siempre, ojalá en la próxima vida nos volvamos a juntar, nos haces mucha falta aqui, te hubiese abrazado más fuerte de saber que esa era la última vez que iba a ser, te extraño mucho tio querido. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Sus sobrinas Magali y Melina y tu hermana Margarita.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

DÍAZ, DAVID SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su hermana Lili Díaz, sus hijos Sebastián y Valeria participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

DÍAZ, DAVID SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su hermana Estela de Amín, sus hijos Claudio y Jorge participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DAVID SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su hermana Ilda Díaz y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

DÍAZ, DAVID SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su hermano Tata Díaz, sus hijas Marcela y Carolina participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DAVID SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su hermana Florentina, su hijo Miguel Domínguez, nietos Hernán, Fernando, Maxi y Diego participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DAVID SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su hermana Gilda Díaz, sus hijos Edgardo, Alejandra y Cielo participan de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria

DÍAZ, DAVID SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Su sobrino Miguel Alberto Domínguez y familia participan de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DAVID SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. "El Señor, hoy quiso que estés ante su presencia, dejándonos con un inmenso dolor y con muchos recuerdos imborrables, descansa en paz. Sus consuegros y amigos Olga y Nicolás Pereyra; sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DAVID SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Personal Directivos, docentes, administrativos y alumnos dela escuela profesional Nº 12 se adhieren al fallecimiento del padre de la Prof. Gaby. Ruegan oraciones en su memoria

LÓPEZ, HAYDEE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Sus hijos Francisco, Margarita, Olga, Rosa, Vanesa, Lorena, h/pol Carlos, Raúl, Judit, Eduardo, Mariano y Armando, sus restos fueron inhumados ayer en el cement, La Misericordia La Banda. Cob. Norcen. Serv. realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219788.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

Traslado de Restos

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

JIMENEZ, JUAN GUILLERMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Sus hijos Norma, Noemí, Carlos, Juan, Guillermo, Miriam, h/pol Javier, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementero Cristo Rey Loreto. Servicios realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.