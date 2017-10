Evangelio según San Lucas 11,29-32.

16/10/2017 - Al ver Jesús que la mult i t ud s e apre t u j aba , comenzó a decir: “Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un s igno para los nini v i tas , también el Hijo del hombre lo será para esta generación. El día del Juicio, la Rein a d e l Su r s e l e va n t a r á contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón y aquí hay alguien que es más que Salomón. E l d í a d e l J u i c i o , l o s hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convir tieron por la predicación de Jonás y aquí hay alguien que es más que Jonás. Comentario El texto del Evangelio nos presenta en contraposición la figura de Jonás y la de Jesús, el primero enviado a anunciar el castigo de Dios a los ninivitas, el segundo no ha venido a juzgar, sino a salvar nuestro mundo invadido por la injusticia y la exclusión , en este contexto no hay otra señal que la dada ya por Jonás, cambiar nuestras vidas, asumiendo los valores del evangelio, que nos permitirán construir otro mundo, ot ra ciudad, una comunidad alternativa Formamos parte de una generación que conoce y se beneficia de los avances de la tecnología, comunicación digital, la informática, la telemática, el acceso al ciberespacio y a la vez sufre las consecuencias de un sistema económico y social globalizado y excluyente que no apuesta por lo diferente y alternativo y que condena a muerte a muchos hombres y mujeres. Somos una generación que conserva la esperanza en un mundo mejor, que cree que otra sociedad es posible, puesto que la señal se nos ha dado y ha sido una señal mayor que la de Jonás, que es Cristo el hijo del hombre nuestro lib e r t a d o r ; u rg e vo l ve r a los t iempos profét icos y de confrontación que nos lleven a cambios radicales y nos saquen del letargo mortal en que nos mantiene la idea de desarrollo y progreso. Po r t a n to l a t a re a e s nuestra, siguiendo el ejemplo de nuestros hermanos y hermanas ninivitas quienes se convirtieron al escuchar a Jonás; nuestra generación cuenta con la señal definitiva, el Hijo de Dios ha dado su vida por nosotros... Qué estamos nosotros di spues tos a dar para l a construcción de un mund o a l t e r n a t i vo ; c re emo s en la conversión personal y social.