Fotos "Es la oportunidad de cambiar los destinos de Santiago del Estero"

16/10/2017 -

El candidato a gobernador por el Frente Renovador 1País, Pablo Mirolo, y su compañero de fórmula, Roger Nediani, presidieron un importante acto en la localidad de La Aurora (departamento Banda), donde ratificaron el desafío de trabajar por una verdadera transformación para Santiago del Estero.

"Estamos frente a una gran oportunidad de cambiar los destinos de Santiago del Estero, que durante décadas ha permanecido postrada", dijo Mirolo.

Junto con el candidato a comisionado municipal de La Aurora, Gustavo Bravo, el referente del massismo local dijo: "Estamos comprometidos con el futuro de La Aurora. Es el mismo compromiso que un día me manifestó Gustavo, es el desafío de trabajar por una verdadera transformación de este rincón de nuestra provincia".

En otro tramo de su discurso, el candidato del Frente Renovador 1País dijo que en su recorrido por toda la provincia puede "palpar a diario las ganas que tienen los santiagueños de progresar y de mejorar sus vidas".

"Es la misma sensación que tiene mucha gente cuando se ven las penurias y la postergación tanto en La Aurora, Clodomira, Chaupi Pozo y en otros tantos lugares", señaló.

De cara a las elecciones del 22 de octubre, dijo: "Muchos jóvenes sufren por el desempleo. Eso se debe a que no hubo inversiones en la provincia, no hubo radicación de fábricas ni se generó trabajo. De qué progreso y desarrollo nos hablan. Las únicas oportunidades de conseguir trabajo es que un puntero político les dé un plan. No debe ser así, debemos ganarnos la vida dignamente con nuestro trabajo y no esperar que un político nos tire una limosna".

Dijo que "para combatir el desempleo se impulsarán los microemprendimientos, tal como se hace en La Banda, con un plan de 20 mil microcréditos para combatir la desocupación y activar la producción".

En cuanto a educación consideró necesario lanzar un plan de construcción de escuelas y toda la provincia y promover programas como el boleto estudiantil, que tanto éxito tiene en La Banda.